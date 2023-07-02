Троц о «Нэшвилле»: «Моя цель – создание победной культуры. Я хочу, чтобы сюда приезжали не на пенсию, а выигрывать»
Барри Троц заявил, что хочет выстроить в «Нэшвилле» победную культуру.
В первый день работы рынка клуб подписал форвардов Райана О’Райлли и Густава Нюквиста, а также защитника Люка Шенна.
«Мое намерение состоит в том, чтобы сделать эту команду действительно хорошей и надолго. Я не хочу, чтобы в Нэшвилл приезжали на пенсию. Я хочу, чтобы сюда приезжали побеждать.
Я искал сильных игроков, которые могли улучшить состав и поддержать наших молодых ребят, научить их правильному. Создать победную культуру. Это моя цель.
Здесь отличное место, чтобы побеждать. Здесь был успех. Клуб выходил в плей-офф 8 раз подряд. Это непросто. Туда очень сложно попасть. Но это не может быть целью. Цель – это победа в Кубке Стэнли», – сказал генеральный менеджер клуба.
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