Троц о «Нэшвилле»: «Моя цель – создание победной культуры. Я хочу, чтобы сюда приезжали не на пенсию, а выигрывать»

Теги Нэшвилл Барри Троц НХЛ Люк Шенн Райан О′Райлли Густав Нюквист Хоккей

Барри Троц заявил, что хочет выстроить в «Нэшвилле» победную культуру.

В первый день работы рынка клуб подписал форвардов Райана О’Райлли и Густава Нюквиста, а также защитника Люка Шенна

«Мое намерение состоит в том, чтобы сделать эту команду действительно хорошей и надолго. Я не хочу, чтобы в Нэшвилл приезжали на пенсию. Я хочу, чтобы сюда приезжали побеждать. 

Я искал сильных игроков, которые могли улучшить состав и поддержать наших молодых ребят, научить их правильному. Создать победную культуру. Это моя цель.

Здесь отличное место, чтобы побеждать. Здесь был успех. Клуб выходил в плей-офф 8 раз подряд. Это непросто. Туда очень сложно попасть. Но это не может быть целью. Цель – это победа в Кубке Стэнли», – сказал генеральный менеджер клуба. 

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