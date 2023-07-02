Троц о «Нэшвилле»: «Моя цель – создание победной культуры. Я хочу, чтобы сюда приезжали не на пенсию, а выигрывать»

Барри Троц заявил, что хочет выстроить в «Нэшвилле» победную культуру.

В первый день работы рынка клуб подписал форвардов ’Райлли и , а также защитника .

«Мое намерение состоит в том, чтобы сделать эту команду действительно хорошей и надолго. Я не хочу, чтобы в приезжали на пенсию. Я хочу, чтобы сюда приезжали побеждать.

Я искал сильных игроков, которые могли улучшить состав и поддержать наших молодых ребят, научить их правильному. Создать победную культуру. Это моя цель.

Здесь отличное место, чтобы побеждать. Здесь был успех. Клуб выходил в плей-офф 8 раз подряд. Это непросто. Туда очень сложно попасть. Но это не может быть целью. Цель – это победа в Кубке Стэнли», – сказал генеральный менеджер клуба.