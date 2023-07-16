Валерий Белов о новом сезоне КХЛ: «На Востоке будет очень плотная конкуренция. У целой группы команд есть хороший состав и победные традиции»

Валерий Белов поделился ожиданиями от борьбы на Востоке в новом сезоне КХЛ.

– Сегодня фаворитом Востока все называют не « », а ваш бывший клуб « » во главе с Билялетдиновым. По делу?

– К таким предсезонным рекламным разговорам всегда нужно относиться с осторожностью. Имена в хоккее матчи и трофеи не выигрывают – только команды. В первой половине прошлого сезона увидели, в том числе в «Ак Барсе», где произошел фальстарт.

Так что все будет зависеть не от звездных прогнозов, а от внутренней командной работы. Зинэтула Хайдярович и его штаб это знают лучше всех.

– Вы много лет работали на Востоке, кто тогда ваш фаворит конференции?

– У целой группы команд есть хороший состав и победные традиции. О Казани мы уже поговорили, но неплохо укрепился и « », который и в прошлом сезоне считался одним из претендентов на трофей. Магнитогорск и Екатеринбург тоже большие команды Востока, с максимальными амбициями.

Может, не все удалось в селекции Омску и Уфе, но и эти команды нельзя сбрасывать со счетов, они будут бороться за высокие места. Думаю, именно на Востоке КХЛ будет очень плотная конкуренция, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.