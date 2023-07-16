Валерий Белов о новом сезоне КХЛ: «На Востоке будет очень плотная конкуренция. У целой группы команд есть хороший состав и победные традиции»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Трактор Автомобилист Валерий Белов КХЛ Хоккей

Валерий Белов поделился ожиданиями от борьбы на Востоке в новом сезоне КХЛ.

– Сегодня фаворитом Востока все называют не «Авангард», а ваш бывший клуб «Ак Барс» во главе с Билялетдиновым. По делу?

– К таким предсезонным рекламным разговорам всегда нужно относиться с осторожностью. Имена в хоккее матчи и трофеи не выигрывают – только команды. В первой половине прошлого сезона увидели, в том числе в «Ак Барсе», где произошел фальстарт. 

Так что все будет зависеть не от звездных прогнозов, а от внутренней командной работы. Зинэтула Хайдярович и его штаб это знают лучше всех.

– Вы много лет работали на Востоке, кто тогда ваш фаворит конференции?

– У целой группы команд есть хороший состав и победные традиции. О Казани мы уже поговорили, но неплохо укрепился и «Трактор», который и в прошлом сезоне считался одним из претендентов на трофей. Магнитогорск и Екатеринбург тоже большие команды Востока, с максимальными амбициями.

Может, не все удалось в селекции Омску и Уфе, но и эти команды нельзя сбрасывать со счетов, они будут бороться за высокие места. Думаю, именно на Востоке КХЛ будет очень плотная конкуренция, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

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2 комментария

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Кеша
К перечисленным клубам я бы добавил Автомобилист на Востоке. Понятно одно , что никто ничего никому просто так не отдаст. Тем интереснее будет регулярка. А там уже плей офф . Надо было перекрестный делать с первого раунда. Тогда кто-то с Запада уже точно полетел бы на Дальний Восток .
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Ачиваков Марат
Он и добавил а Салават Ю убавил. Будем посмотреть.👆
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