Курьянов о Мирошниченко: «Еще в феврале предлагали новый контракт. Был разговор с его папой. От переговоров они отказались, выбрали свой путь»

Теги Авангард Вашингтон Антон Курьянов НХЛ КХЛ Чемпионат.com Иван Мирошниченко Хоккей

Антон Курьянов сказал, что «Авангард» обсуждал дела Ивана Мирошниченко с его отцом.

Сегодня стало известно, что омский клуб и 19-летний игрок расторгли контракт по соглашению сторон.

Нападающий намерен продолжить карьеру в Северной Америке. Права в НХЛ на него принадлежат «Вашингтону», выбравшему игрока под общим 20-м номером на драфте-2022. 

«Мы еще в феврале предлагали Мирошниченко переподписать контракт. Был предварительный разговор с его папой. Несмотря на то что даже по текущему контракту Ваня получал очень и очень немаленькие деньги для своего возраста, был самым высокооплачиваемым игроком нашей молодежки, та сторона отказалась от переговоров.

У нас действительно была договоренность о том, что мы отпускаем его в последний год контракта, если будет желание попробовать себя в НХЛ. Отношения у нас остались рабочие, никаких проблем. Мы не стали удерживать игрока и пошли ему навстречу. А до этого с первых дней болезни Вани взяли на себя все расходы по его лечению и восстановлению. Рады, что он вернулся на лед. В данной истории, мне кажется, вопросов к нам быть не может.

Что же касается его представителей, в России у него нет агента, мы контактировали с его отцом, с которым также остались в хороших отношениях. Другое дело, что, как я уже сказал клубной пресс-службе, мое мнение – уезжать ему рано. На следующий год были бы хорошие шансы проявить себя в КХЛ, но Ваня и его команда выбрали свой путь», – сказал генменеджер омичей. 

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
5kywn5cddd
Нужно как можно скорее объявлять о Хартли! Игроки видят неопределенность…
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vimir
Могли бы его с Найтом и Буше в тройке заиграть, зря, точно торопится
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Ответ 5kywn5cddd
Нужно как можно скорее объявлять о Хартли! Игроки видят неопределенность…
Кто сказал что будет Хартли?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий