Курьянов о Мирошниченко: «Еще в феврале предлагали новый контракт. Был разговор с его папой. От переговоров они отказались, выбрали свой путь»

Антон Курьянов сказал, что «Авангард» обсуждал дела Ивана Мирошниченко с его отцом.

Сегодня стало известно, что омский клуб и 19-летний игрок расторгли контракт по соглашению сторон.

Нападающий намерен продолжить карьеру в Северной Америке. Права в НХЛ на него принадлежат « », выбравшему игрока под общим 20-м номером на драфте-2022.

«Мы еще в феврале предлагали переподписать контракт. Был предварительный разговор с его папой. Несмотря на то что даже по текущему контракту Ваня получал очень и очень немаленькие деньги для своего возраста, был самым высокооплачиваемым игроком нашей молодежки, та сторона отказалась от переговоров.

У нас действительно была договоренность о том, что мы отпускаем его в последний год контракта, если будет желание попробовать себя в . Отношения у нас остались рабочие, никаких проблем. Мы не стали удерживать игрока и пошли ему навстречу. А до этого с первых дней болезни взяли на себя все расходы по его лечению и восстановлению. Рады, что он вернулся на лед. В данной истории, мне кажется, вопросов к нам быть не может.

Что же касается его представителей, в России у него нет агента, мы контактировали с его отцом, с которым также остались в хороших отношениях. Другое дело, что, как я уже сказал клубной пресс-службе, мое мнение – уезжать ему рано. На следующий год были бы хорошие шансы проявить себя в , но Ваня и его команда выбрали свой путь», – сказал генменеджер омичей.