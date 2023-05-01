«Авангард» расторг контракт с Мирошниченко по соглашению сторон. Форвард собирается за океан, Курьянов назвал его решение преждевременным

Теги Авангард Вашингтон Антон Курьянов НХЛ КХЛ Иван Мирошниченко Хоккей

«Авангард» расторг контракт с форвардом Иваном Мирошниченко по соглашению сторон.

19-летний форвард намерен продолжить карьеру в Северной Америке. Права в НХЛ на него принадлежат «Вашингтону», выбравшему игрока под общим 20-м номером на драфте-2022. 

Спортивные права на игрока в КХЛ остаются за омским клубом.

«Еще в момент подписания контракта у нас была договоренность, что в случае желания Вани попробовать свои силы за океаном клуб отпустит его – в последний год соглашения.

Нападающий хочет реализовать свою мечту уже в этом году, мы не будем ему препятствовать, но я считаю это решение преждевременным. Мирошниченко мог бы попытаться закрепиться в основе команды КХЛ, тем более, в прошедшем сезоне «Авангард» ему такую возможность давал.

Мы понимаем, что из-за восстановления после болезни у Вани не было основательной предсезонной подготовки, из-за чего завершение сезона для него оказалось смазанным. Тем не менее, ему удалось сделать настоящий спортивный подвиг – вернуться на лед, набирая при этом очки в каждом матче.

К сожалению, ввиду объективных и субъективных причин мы не увидели в плей-офф МХЛ того Ивана Мирошниченко, на которого рассчитывали. В любом случае, он принял решение, и мы сдержали свое слово. Желаем Ване удачи и крепкого здоровья!» – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов. 

10 комментариев

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Артём Галаев
Смысл? Пройди хорошую предсезонку. В Авангарде сейчас мест свободных много) рынок скудный. Свой шанс бы точно получил. А этот сезон закончил очень слабо. Там в таком состоянии он никому не нужен.
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Владимир Дьяченко
Ну ушел и ушел,в молодежке у нас таких мирошниченков много,а конкретно если про него,то ничего выдающегося не увидел.
Да забивал,но это было очень редко,в мхл в плей оф потерялся.
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olegbobin@mail.ru
Ничего не показал в КХЛ, рвется в НХЛ. Как бы пуп не надорвал. Амбиции хороши если чем то подкреплены. Он что думает, что Ови будет его там опекать ?
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Jet 89
Не помешало бы ещё сезон в КХЛ отыграть.
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Worship
Молодой, дерзкий, амбициозный... Обосрется
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Gilonjon862
Пусть пробует, в его случае молодой возраст не помеха, габариты позволяют рассчитывать на быструю адаптацию. Думаю если всё хорошо, то к концу сезона могут к основе подпустить. В любом случае он ничего не теряет, будет время вернуться и начать всё с начала
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Al Al
Объясните, если как пишут, у нас всё так хорошо, зачем они бегут за океан, зная что 100% не будут играть в нхл в первые года. Или я что-то не понимаю?
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kopl.roma
Я уже и забыл что он в Авангарде был, смотрел за ним в молодежке , но он даже там ничего не смог показать, как и Трикозов.Так что пускай едет наздоровье.
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SD_RM_VC
Новиков, Чибриков, теперь и Мирошниченко. Рано очень собрались в НХЛ. Может у Мирошниченко как первораундника шансов побольше будет, но на сегодняшний день это все глубокая АХЛ.

У Новикова вообще в конкурентах Далин, Пауэрс, Самуэльссон плюс наверняка возьмут еще кого-то опытного на подмену.

Перед Чибриковым МакГроати, Ламберт и Люциус. Уже молчу про Эллерса, Конора, Перфетти.

Мирошниченко конечно такой конкуренции не имеет, но и Вашингтон не в перестройке, чтобы давать время на все ошибки молодому игроку.

Так что не чем иным как обезопасить себя от армии или что-то в этом роде стремление уехать не вижу. Ну либо реально в силу возраста думают, что они ничем не хуже нхловских звезд и в кхл тренеры зажимают, не дают играть, но в таком случае их ждет разочарование совсем скоро.
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