«Авангард» расторг контракт с Мирошниченко по соглашению сторон. Форвард собирается за океан, Курьянов назвал его решение преждевременным
«Авангард» расторг контракт с форвардом Иваном Мирошниченко по соглашению сторон.
19-летний форвард намерен продолжить карьеру в Северной Америке. Права в НХЛ на него принадлежат «Вашингтону», выбравшему игрока под общим 20-м номером на драфте-2022.
Спортивные права на игрока в КХЛ остаются за омским клубом.
«Еще в момент подписания контракта у нас была договоренность, что в случае желания Вани попробовать свои силы за океаном клуб отпустит его – в последний год соглашения.
Нападающий хочет реализовать свою мечту уже в этом году, мы не будем ему препятствовать, но я считаю это решение преждевременным. Мирошниченко мог бы попытаться закрепиться в основе команды КХЛ, тем более, в прошедшем сезоне «Авангард» ему такую возможность давал.
Мы понимаем, что из-за восстановления после болезни у Вани не было основательной предсезонной подготовки, из-за чего завершение сезона для него оказалось смазанным. Тем не менее, ему удалось сделать настоящий спортивный подвиг – вернуться на лед, набирая при этом очки в каждом матче.
К сожалению, ввиду объективных и субъективных причин мы не увидели в плей-офф МХЛ того Ивана Мирошниченко, на которого рассчитывали. В любом случае, он принял решение, и мы сдержали свое слово. Желаем Ване удачи и крепкого здоровья!» – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Да забивал,но это было очень редко,в мхл в плей оф потерялся.
У Новикова вообще в конкурентах Далин, Пауэрс, Самуэльссон плюс наверняка возьмут еще кого-то опытного на подмену.
Перед Чибриковым МакГроати, Ламберт и Люциус. Уже молчу про Эллерса, Конора, Перфетти.
Мирошниченко конечно такой конкуренции не имеет, но и Вашингтон не в перестройке, чтобы давать время на все ошибки молодому игроку.
Так что не чем иным как обезопасить себя от армии или что-то в этом роде стремление уехать не вижу. Ну либо реально в силу возраста думают, что они ничем не хуже нхловских звезд и в кхл тренеры зажимают, не дают играть, но в таком случае их ждет разочарование совсем скоро.