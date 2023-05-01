«Авангард» расторг контракт с Мирошниченко по соглашению сторон. Форвард собирается за океан, Курьянов назвал его решение преждевременным

«Авангард» расторг контракт с форвардом Иваном Мирошниченко по соглашению сторон.

19-летний форвард намерен продолжить карьеру в Северной Америке. Права в на него принадлежат « », выбравшему игрока под общим 20-м номером на драфте-2022.

Спортивные права на игрока в остаются за омским клубом.

«Еще в момент подписания контракта у нас была договоренность, что в случае желания Вани попробовать свои силы за океаном клуб отпустит его – в последний год соглашения.

Нападающий хочет реализовать свою мечту уже в этом году, мы не будем ему препятствовать, но я считаю это решение преждевременным. Мирошниченко мог бы попытаться закрепиться в основе команды КХЛ, тем более, в прошедшем сезоне «Авангард» ему такую возможность давал.

Мы понимаем, что из-за восстановления после болезни у Вани не было основательной предсезонной подготовки, из-за чего завершение сезона для него оказалось смазанным. Тем не менее, ему удалось сделать настоящий спортивный подвиг – вернуться на лед, набирая при этом очки в каждом матче.

К сожалению, ввиду объективных и субъективных причин мы не увидели в плей-офф МХЛ того , на которого рассчитывали. В любом случае, он принял решение, и мы сдержали свое слово. Желаем Ване удачи и крепкого здоровья!» – сказал генеральный менеджер « » Антон Курьянов.