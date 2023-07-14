Тихонов о том, что МОК не пригласит Россию на Олимпиаду в установленный срок: «Надо свои соревнования делать. А во Франции мы видим, что творится»

Теги Александр Тихонов МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Биатлон

Александр Тихонов считает, что Россия должна организовывать свои соревнования.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в Париже в ранее установленный срок – 26 июля. 

«Ну что, надо свои соревнования делать. А думать об этом нужно было раньше. Пригласить на такие соревнования дружественные страны.

В России и Беларуси прекрасные спортивные сооружения, мы сейчас посмотрим на них, потому что в Беларуси сейчас пройдут соревнования в 11 городах. Не сомневаюсь, что все пройдет на высшем уровне.

А во Франции мы видим, что творится. Вот и все. А так, МОК просто ждет, что будут делать политики наверху», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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5 комментариев

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Bartez1986
Главное, что у нас все спокойно. 24 июня вообще лучший день лета - тишь да благодать
+8
0
+8
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Дэннис Молинарев
Ответ Bartez1986
Главное, что у нас все спокойно. 24 июня вообще лучший день лета - тишь да благодать
Особенно в Ростове и Шебекино
+6
-1
+5
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Дэннис Молинарев
Еще одну хоккейную суперсерию с Белоруссией??
+5
-1
+4
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Olga.t
"А во Франции мы видим что творится"
_______________
Да вообще неважно, что у нас происходит; радует, что у "соседа корова сдохла")
Забыл добавить " Хотите как в Париже?"))
+4
0
+4
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Петр
А это какие страны -Сирия -Белорусь-монголы и те отказываються ехать на соревнования в РФ --свой халат то ближе к телу-бан не кто не желает получить .
+4
-1
+3
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