Тихонов о том, что МОК не пригласит Россию на Олимпиаду в установленный срок: «Надо свои соревнования делать. А во Франции мы видим, что творится»

Александр Тихонов считает, что Россия должна организовывать свои соревнования.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в в ранее установленный срок – 26 июля.

«Ну что, надо свои соревнования делать. А думать об этом нужно было раньше. Пригласить на такие соревнования дружественные страны.

В России и Беларуси прекрасные спортивные сооружения, мы сейчас посмотрим на них, потому что в Беларуси сейчас пройдут соревнования в 11 городах. Не сомневаюсь, что все пройдет на высшем уровне.

А во Франции мы видим, что творится. Вот и все. А так, просто ждет, что будут делать политики наверху», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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