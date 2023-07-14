Тихонов о том, что МОК не пригласит Россию на Олимпиаду в установленный срок: «Надо свои соревнования делать. А во Франции мы видим, что творится»
Александр Тихонов считает, что Россия должна организовывать свои соревнования.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в Париже в ранее установленный срок – 26 июля.
«Ну что, надо свои соревнования делать. А думать об этом нужно было раньше. Пригласить на такие соревнования дружественные страны.
В России и Беларуси прекрасные спортивные сооружения, мы сейчас посмотрим на них, потому что в Беларуси сейчас пройдут соревнования в 11 городах. Не сомневаюсь, что все пройдет на высшем уровне.
А во Франции мы видим, что творится. Вот и все. А так, МОК просто ждет, что будут делать политики наверху», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта
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Да вообще неважно, что у нас происходит; радует, что у "соседа корова сдохла")
Забыл добавить " Хотите как в Париже?"))