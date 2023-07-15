Моргунов об Олимпиаде-2024: «У наших атлетов нет никакой надежды. Будем радовать те страны, которые с нами дружат»

Теги сборная России прыжки с шестом Париж-2024 Тимур Моргунов Легкая атлетика

Прыгун с шестом Тимур Моргунов считает, что у россиян нет шансов попасть на Игры-2024.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не вышлет России приглашение на Олимпиаду в Париже в ранее установленный срок – 26 июля.

«У наших атлетов нет никакой надежды. Это уже какой‑то цирк. Я сомневаюсь, что нас допустят. По ряду причин – политических и не только.

Будем прыгать с шестом, потому что это очень красивый индивидуальный вид. Будем радовать те страны, которые с нами дружат», – сказал серебряный призер чемпионата Европы 2018 года.

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