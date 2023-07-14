Эвандер Кэйн вышел из созданного им альянса по борьбе с расизмом: «Организация находится под влиянием членов, преследующих личные цели»

Теги Эдмонтон НХЛ Аким Алиу Эвандер Кэйн расизм дискриминация Хоккей

Эвандер Кэйн объявил о выходе из Альянса хоккейного разнообразия.

Нападающий «Эдмонтона» являлся одним из лидеров организации наряду с Акимом Алиу.

Хоккеисты создали альянс в 2020 году. Одной из главных задач объединения называлось искоренения расизма и нетерпимости в хоккее.

«На протяжении своей карьеры каждый из моих товарищей по альянсу сталкивался с различными формами расизма. Нашей первоначальной целью было пролить свет на этот опыт. В первое время Hockey Diversity Alliance оказывал значительное влияние.

К сожалению, мои самые большие опасения по поводу организации оправдались. Теперь Hockey Diversity Alliance управляется и находится под влиянием членов, преследующих личные цели.

Также использовался воинственный подход в отношении других организаций, которые преследуют аналогичные задачи [по борьбы с расизмом]. Я не поддерживаю такие методы», – написал Эвандер Кэйн.

В 2020 году Кэйн рассказывал, что Hockey Diversity Alliance рассчитывал получать по 10 миллионов долларов в год на борьбу с расизмом.

Также представители объединения выдвигали пожелания руководству НХЛ – в частности, предлагали временно изменить цвет синей линии на черный. Кроме того, альянс хотел получить от лиги 100 миллионов долларов на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет.

Позже появилась информация, что Hockey Diversity Alliance разорвал отношения с НХЛ и будет действовать отдельно и независимо от лиги.

14 комментариев

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rrvin
"Я ненавижу 2 вещи: расизм и негров"(с)
+25
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+20
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dem
Бабла нет, Кейн уходит, все логично)
+16
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Syndycate
Короче вывод такой - деньги нам не выделяют, значит и с расизмом мы не будем бороться)
+13
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+13
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Антон Круть
"В 2020 году Кэйн рассказывал о том, что Hockey Diversity Alliance рассчитывал получить 10 миллионов долларов в год на борьбу с расизмом."
Не отбилось предприятие
+8
-2
+6
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couture39
А идея с черной линией интересная, можно еще разрешить черным хоккеистам не вылазить из чужой зоны и постоянно сидеть в офсайде.

Еще можно сделать дополнительные черные ворота на 20 сантиметров выше и шире обычных, и засчитывать голы в них только для черных.

А шайбу наоборот, сделать белой - нечего бить черных клюшками.
+6
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+6
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Syndycate
Черная шайба - это же расизм или нет?
+4
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OopsIDidItAgain
Пчелы против меда...
+1
0
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Vir_Cotto
Почему фамилию Патрика и Эвандера спортсру пишет через "э", а Харри - через "е"? У них одинаковая фамилия.
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Геннадий Тёкин
За что боролись на то и напоролись...
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Rotoz
Чернуха какая-то!
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music35930
Совсем побелел, черт бы побрал этого сор…ца! 😀
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Sicherheitsdienst
Сникерс в своём репертуаре. Самый кайф был когда НХЛ отказалась давать бабки этим двум обормотам, якобы на борьбу с расизмом)) такие они смешные конечно))
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pyatachyok
Ответ Vir_Cotto
Почему фамилию Патрика и Эвандера спортсру пишет через "э", а Харри - через "е"? У них одинаковая фамилия.
А почему единица мощности ватт названа в честь инженера Джеймса Уатта? :)
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