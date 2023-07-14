Эвандер Кэйн вышел из созданного им альянса по борьбе с расизмом: «Организация находится под влиянием членов, преследующих личные цели»
Эвандер Кэйн объявил о выходе из Альянса хоккейного разнообразия.
Нападающий «Эдмонтона» являлся одним из лидеров организации наряду с Акимом Алиу.
Хоккеисты создали альянс в 2020 году. Одной из главных задач объединения называлось искоренения расизма и нетерпимости в хоккее.
«На протяжении своей карьеры каждый из моих товарищей по альянсу сталкивался с различными формами расизма. Нашей первоначальной целью было пролить свет на этот опыт. В первое время Hockey Diversity Alliance оказывал значительное влияние.
К сожалению, мои самые большие опасения по поводу организации оправдались. Теперь Hockey Diversity Alliance управляется и находится под влиянием членов, преследующих личные цели.
Также использовался воинственный подход в отношении других организаций, которые преследуют аналогичные задачи [по борьбы с расизмом]. Я не поддерживаю такие методы», – написал Эвандер Кэйн.
В 2020 году Кэйн рассказывал, что Hockey Diversity Alliance рассчитывал получать по 10 миллионов долларов в год на борьбу с расизмом.
Также представители объединения выдвигали пожелания руководству НХЛ – в частности, предлагали временно изменить цвет синей линии на черный. Кроме того, альянс хотел получить от лиги 100 миллионов долларов на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет.
Позже появилась информация, что Hockey Diversity Alliance разорвал отношения с НХЛ и будет действовать отдельно и независимо от лиги.
Не отбилось предприятие
Еще можно сделать дополнительные черные ворота на 20 сантиметров выше и шире обычных, и засчитывать голы в них только для черных.
А шайбу наоборот, сделать белой - нечего бить черных клюшками.