Альянс Алиу и Кэйна разорвал отношения с НХЛ: «Лига не готова брать на себя обязательства по прекращению системного расизма в хоккее»

Альянс хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance) сообщил, что будет действовать отдельно и независимо от НХЛ.

«Альянс хоккейного разнообразия благодарен общественности за оказанную нам поддержку. К сожалению, поддержка, которую мы надеялись получить от НХЛ, не была оказана. Вместо этого НХЛ сосредоточилась на действиях, которые, казалось, были направлены на то, чтобы уйти от важных разговоров о расе, необходимых в игре.

Много месяцев мы ждали ответа на наше предложение, основанное на здравом смысле, и стало ясно, что НХЛ не готова брать на себя какие-либо обязательства по прекращению системного расизма в хоккее.

Хотя мы разочарованы, HDA будет действовать отдельно и независимо от НХЛ, будет реализовывать необходимые образовательные программы и изменения в спорте, стремиться быть образцом для подражания для молодежи в цветных сообществах, которая хочет играть в хоккей», – говорится в заявлении.

Лидерами организации, созданной для борьбы с проявлениями расизма в хоккее, являются Аким Алиу и Эвандер Кэйн.

HDA ставила перед лигой следующие цели:

1. К сезону-2024/25 доля чернокожих в руководстве НХЛ должна составлять 3,5%.

2. К сезону-2022/23 доля чернокожих в персонале, связанном с хоккеем, должна составлять 8%, а не связанном – 10%.

3. НХЛ должна обеспечить режим полной прозрачности при найме сотрудников, относящихся к расовым меньшинствам.

4. К сезону-2020/21 доля чернокожих поставщиков в закупках НХЛ должна возрасти до 10%.

Также сообщалось, что альянс хотел бы получить от НХЛ 100 миллионов долларов на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет.

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