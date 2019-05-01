Альянс Алиу и Кэйна просит 10 млн долларов в год на борьбу с расизмом

Hockey Diversity Alliance рассчитывает получить 10 миллионов долларов в год на борьбу с расизмом.
Об этом рассказал нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кэйн.
Хоккеист отметил, что альянс ведет переговоры с пятью известными чернокожими канадскими бизнесменами и юристами, а также получает рекомендации от бывшего квотербека НФЛ Колина Каперника.
Денежные средства требуются для реформ, направленных на искоренение расизма в хоккее.
Напомним, что Аким Алиу и Эвандер Кэйн – лидеры группы альянса хоккеистов НХЛ по борьбе с расизмом.