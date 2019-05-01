Альянс Алиу и Кэйна просит 10 млн долларов в год на борьбу с расизмом

Hockey Diversity Alliance рассчитывает получить 10 миллионов долларов в год на борьбу с расизмом.

Об этом рассказал нападающий .

Хоккеист отметил, что альянс ведет переговоры с пятью известными чернокожими канадскими бизнесменами и юристами, а также получает рекомендации от бывшего квотербека НФЛ Колина Каперника.

Денежные средства требуются для реформ, направленных на искоренение расизма в хоккее.

Напомним, что и Эвандер Кэйн – лидеры группы альянса хоккеистов по борьбе с расизмом.