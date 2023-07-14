Кара о «России 25»: «Должны использовать возможность поиграть на международном уровне, пусть даже с соседями»

Владислав Кара поделился мнением о матчах сборной «России 25».

Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.

– Расскажите об атмосфере в национальной команде и необходимости подобных турниров.

– Я еще в Балашихе тренировался с молодежкой, когда мне позвонили из федерации и сказали, что вызывают в сборную.

Я, конечно, согласился. Атмосфера в команде была отличная. Парни дружелюбные, открытые и веселые. Со многими подружился.

Такие турниры важны. Пока такая ситуация в спорте, мы должны использовать все возможности поиграть на международном уровне. Пусть даже с соседями. У них тоже хорошие мастера.

Это поможет быть в игровом тонусе, получать практику. Тренеры оценят резервы, а болельщики смогут поддержать свою страну на трибунах, – сказал нападающий « » .