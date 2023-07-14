Таварес о контрактах Мэттьюса и Нюландера: «Не всегда все происходит просто и быстро. Но они хотят остаться в «Торонто», мы все хотим побеждать здесь»

Джон Таварес высказался о контрактной ситуации Остона Мэттьюса и Вильяма Нюландера.

Соглашения игроков рассчитаны до конца сезона-2023/24. Кэпхит Мэттьюса по текущему договору составляет 11,64 млн долларов, – 6,96 млн долларов.

1 июля оба игрока получили право подписать новые контракты с канадским клубом.

«Мы все хотим быть здесь и побеждать здесь. Но в таких ситуациях есть и деловая сторона. Иногда этот процесс требует времени. Не всегда все происходит просто и быстро, за один день.

Я убедился в этом, когда подписывал контракт с «Айлендерс» и когда стал свободным агентом. Не всегда все протекает гладко.

Но ребята хотят остаться здесь, им все нравится. Надеюсь, что все получится. Мы их поддерживаем, нам нравится, что они с нами. Это отличные партнеры по команде и замечательные люди», – сказал капитан «Лифс».