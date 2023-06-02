Никита Гребенкин: «Мэттьюс написал после драфта: «Работай, развивайся, ждем тебя в «Торонто». Я ответил: «Ждите меня»

Никита Гребенкин рассказал о сообщении от Остона Мэттьюса.

«Торонто» выбрал хоккеиста в пятом раунде под 135-м номером на драфте НХЛ-2022.

– Кто-то из игроков «Торонто» поздравлял вас после драфта?

– Мэттьюс, Таварес и Марнер поздравили после драфта. С Таваресом виделись сейчас в Торонто. Габаритный дядька. Думал, он поменьше немного.

– Где вы встретились с Таваресом?

– Я пришел в офис руководства «Торонто». Там был Джон.

– Он узнал вас?

– Да. Хотя, может быть, про меня ему просто сказал генеральный менеджер. Джон сказал мне: «Nikita, nice to meet you» (Никита, приятно познакомиться).

– А английский-то вы знаете?

– Учу. Все понимаю, но не всегда могу ответить.

– Таваресу вы, получается, ничего в ответ не сказали?

– Нет, почему? Я ответил: «Спасибо, приятно познакомиться. Ждите меня».

– А что вам писал после драфта?

– Поздравил с выбором на драфте. «Работай, развивайся – ждем тебя в « ».

– Удивились?

– Я думаю, когда люди узнают, что в системе клуба будет пополнение, им приятно поздравить молодого игрока с таким событием.

– Что вы ответили им?

– «Ждите меня», – сказал нападающий « » .