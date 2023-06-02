Никита Гребенкин: «Мэттьюс написал после драфта: «Работай, развивайся, ждем тебя в «Торонто». Я ответил: «Ждите меня»
Никита Гребенкин рассказал о сообщении от Остона Мэттьюса.
«Торонто» выбрал хоккеиста в пятом раунде под 135-м номером на драфте НХЛ-2022.
– Кто-то из игроков «Торонто» поздравлял вас после драфта?
– Мэттьюс, Таварес и Марнер поздравили после драфта. С Таваресом виделись сейчас в Торонто. Габаритный дядька. Думал, он поменьше немного.
– Где вы встретились с Таваресом?
– Я пришел в офис руководства «Торонто». Там был Джон.
– Он узнал вас?
– Да. Хотя, может быть, про меня ему просто сказал генеральный менеджер. Джон сказал мне: «Nikita, nice to meet you» (Никита, приятно познакомиться).
– А английский-то вы знаете?
– Учу. Все понимаю, но не всегда могу ответить.
– Таваресу вы, получается, ничего в ответ не сказали?
– Нет, почему? Я ответил: «Спасибо, приятно познакомиться. Ждите меня».
– А что вам писал Мэттьюс после драфта?
– Поздравил с выбором на драфте. «Работай, развивайся – ждем тебя в «Торонто».
– Удивились?
– Я думаю, когда люди узнают, что в системе клуба будет пополнение, им приятно поздравить молодого игрока с таким событием.
– Что вы ответили им?
– «Ждите меня», – сказал нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин.
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