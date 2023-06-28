Генменеджер «Торонто» о Мэттьюсе и Нюландере: «Уверен, мы подпишем контракты с игроками. У нас хороший диалог»
Брэд Треливинг высказался о переговорах с Остоном Мэттьюсом и Вильямом Нюландером.
Генменеджер «Торонто» уверен, что хоккеисты продлят контракты с клубом.
Соглашения игроков рассчитаны до конца сезона-2023/24. Кэпхит Мэттьюса по текущему соглашению составляет 11,64 млн долларов, Нюландера – 6,96 млн долларов.
Они получат право подписать новые контракты с клубом с 1 июля.
«Чем быстрее, тем лучше, верно? Я имею в виду, идея в том, что когда ты знаешь, как обстоят дела, ты можешь лучше планировать, верно?
Когда ты знаешь, что завтра будет дождь, может, возьмешь с собой куртку. Наличие ясности всегда помогает.
1 июля мир не остановится. Я уверен, что мы подпишем контракты с обоими игроками, пока не будет доказано обратное.
У нас хороший диалог, и мы продолжаем усердно работать над этим», – сказал генеральный менеджер «Мэйпл Лифс».
Мэттьюс может продлить контракт с «Торонто» с зарплатой 14 млн долларов в год, Нюландер – 9 млн долларов в год
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