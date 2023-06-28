Генменеджер «Торонто» о Мэттьюсе и Нюландере: «Уверен, мы подпишем контракты с игроками. У нас хороший диалог»

Теги Торонто НХЛ Вильям Нюландер Брэд Треливинг Остон Мэттьюс Хоккей

Брэд Треливинг высказался о переговорах с Остоном Мэттьюсом и Вильямом Нюландером.

Генменеджер «Торонто» уверен, что хоккеисты продлят контракты с клубом.

Соглашения игроков рассчитаны до конца сезона-2023/24. Кэпхит Мэттьюса по текущему соглашению составляет 11,64 млн долларов, Нюландера – 6,96 млн долларов.

Они получат право подписать новые контракты с клубом с 1 июля.

«Чем быстрее, тем лучше, верно? Я имею в виду, идея в том, что когда ты знаешь, как обстоят дела, ты можешь лучше планировать, верно?

Когда ты знаешь, что завтра будет дождь, может, возьмешь с собой куртку. Наличие ясности всегда помогает.

1 июля мир не остановится. Я уверен, что мы подпишем контракты с обоими игроками, пока не будет доказано обратное.

У нас хороший диалог, и мы продолжаем усердно работать над этим», – сказал генеральный менеджер «Мэйпл Лифс».

Мэттьюс может продлить контракт с «Торонто» с зарплатой 14 млн долларов в год, Нюландер – 9 млн долларов в год

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Усач может стать самым дорогим в лиге и тогда для Торонто и 1-й раунд сказкой станет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Чего ж быть не уверенным, местов-то под кепкой навалом. Как там О’Райли, подписали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий