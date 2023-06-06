Мэттьюс может продлить контракт с «Торонто» с зарплатой 14 млн долларов в год, Нюландер – 9 млн долларов в год

Теги Торонто НХЛ Вильям Нюландер Брэд Треливинг Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.

В июне генеральный менеджер «Торонто» Брэд Треливинг, сменивший Кайла Дубаса на этом посту, планирует встретиться с двумя игроками команды из «большой четверки» – Остоном Мэттьюсом и Вильямом Нюландером.

Функционер собирается обсудить с хоккеистами дальнейшие планы, поскольку у Мэттьюса и Нюландера через сезон завершаются действующие контракты.

Кэпхит Остона по текущему соглашению составляет 11,6 млн долларов, Вильяма – 6,96 млн долларов.

Новый контракт Мэттьюса может быть подписан на 3-5 лет со среднегодовой зарплатой около 14 миллионов долларов в год.

По договору Нюландера предполагается, что хоккеист может претендовать на зарплату около 9 миллионов долларов в год.

В нынешнем сезоне «Мэйпл Лифс» уступили «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

19 комментариев

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Адильхан Абдусаламов
Не успело Торонто начать жить как контендер ,как окно и схлопнется
+28
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+27
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Gord Lane
Значит кто то, что то, уже знает и потолок с сезона 24-25 , будет в районе 90 миллионов
+9
-1
+8
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dosatuy
Не думаю, что он лучше обоих Маков, чтобы такие бабки давать. Пусть продлевают на ту же сумму, что была.
+8
0
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Alex Kuznetsov
Ну значит срочники будут в 3-4 звеньях играть.
+3
0
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doktor
Нюландеру я бы добавил парочку милионов
+2
0
+2
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Bdv68
Ответ T0ughguy
Комментарий дня! Как по мне дучштй вариант слить Марнера иди Тавареса, хотя последнего как по мне без шансов. Если 14 усам дадут без обмена остальных звезд то перый раунд будет потолком на много лет, это будет даже хуже 10 лямов бэкстрема.
дучштый вариант - абзуко ктипуь ☝️😎
+3
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Why always me?!
Ответ Иван Павлов
Если Торонто на это всё же пойдёт, то придётся жить в режиме «cap hell» до окончания контракта Тавареса. И вот после этого уже можно будет за что-то бороться, тем более потолок поднимут, и вероятно тренера найдут наконец к тому моменту.
У Тавареса 2 года осталось, то есть после того как новый контракт Мэттьюса начнёт действовать, он ещё 1 сезон поиграет.
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e1ther - e1ther
Ответ LeicesterCity
усы надежды?)))
Усы обнаглевшие)ну какие 14,максимум 12.5)
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LeicesterCity
Ответ e1ther - e1ther
Усы не треснут?)
усы надежды?)))
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Иван Павлов
Ответ Адильхан Абдусаламов
Не успело Торонто начать жить как контендер ,как окно и схлопнется
Окно как раз довольно долгое, с сезона 18/19 по сути. Другое дело, что результаты в плей-офф нулевые абсолютно, даже ни одного финала конфы нет - последний раз Лифс там были ещё с Сандином и Могильным.
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T0ughguy
Ответ Адильхан Абдусаламов
Не успело Торонто начать жить как контендер ,как окно и схлопнется
Комментарий дня! Как по мне дучштй вариант слить Марнера иди Тавареса, хотя последнего как по мне без шансов. Если 14 усам дадут без обмена остальных звезд то перый раунд будет потолком на много лет, это будет даже хуже 10 лямов бэкстрема.
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Sergei Spinafly
Playoff - Ты кто такой, давай до свидания!
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
тогда макдэвиду 20 надо давать-)
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Ko Vi
шоу маст гоу он
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Иван Павлов
Если Торонто на это всё же пойдёт, то придётся жить в режиме «cap hell» до окончания контракта Тавареса. И вот после этого уже можно будет за что-то бороться, тем более потолок поднимут, и вероятно тренера найдут наконец к тому моменту.
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Олег Андронов
Кто находит этих безумцев на роль генменеджера🤦‍♀️
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Кавабунга Шреддоголовый
Торонто хочет как можно скорее перестать быть контендером
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e1ther - e1ther
Усы не треснут?)
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