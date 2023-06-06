Мэттьюс может продлить контракт с «Торонто» с зарплатой 14 млн долларов в год, Нюландер – 9 млн долларов в год

Остон Мэттьюс может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.

В июне генеральный менеджер « » Брэд Треливинг, сменивший Кайла Дубаса на этом посту, планирует встретиться с двумя игроками команды из «большой четверки» – и .

Функционер собирается обсудить с хоккеистами дальнейшие планы, поскольку у Мэттьюса и Нюландера через сезон завершаются действующие контракты.

Кэпхит Остона по текущему соглашению составляет 11,6 млн долларов, Вильяма – 6,96 млн долларов.

Новый контракт Мэттьюса может быть подписан на 3-5 лет со среднегодовой зарплатой около 14 миллионов долларов в год.

По договору Нюландера предполагается, что хоккеист может претендовать на зарплату около 9 миллионов долларов в год.

В нынешнем сезоне «Мэйпл Лифс» уступили «Флориде» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.