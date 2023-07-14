Гелашвили назвал Сорокина лучшим российским вратарем: «Сейчас его время. Я не вижу слабых сторон. Психология, физика, техника – все на максимуме»
Георгий Гелашвили назвал Илью Сорокина лучшим российским вратарем.
– Вы согласны, что российские вратари сейчас лучшие в мире?
– Да, одни из лучших.
– Кого из российских вратарей вы считаете лучшим?
– Илью Сорокина. Многие наши вратари здорово играют, но сейчас его время. Я не вижу у него слабых сторон. Психология, физика, техника – все на максимальном уровне.
– Неслучайно в «Айлендерс» дали ему контракт на восемь лет?
– В такой ситуации грех не дать такой контракт вратарю, который на протяжении уже многих лет держит максимальный уровень. У Сорокина в «Айлендерс» карт-бланш, он будет спокойно развиваться и идти к своей цели, – сказал бывший вратарь клубов КХЛ и экс-тренер вратарей «Трактора».
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