Гелашвили назвал Сорокина лучшим российским вратарем: «Сейчас его время. Я не вижу слабых сторон. Психология, физика, техника – все на максимуме»

Георгий Гелашвили назвал Илью Сорокина лучшим российским вратарем.

– Вы согласны, что российские вратари сейчас лучшие в мире?

– Да, одни из лучших.

– Кого из российских вратарей вы считаете лучшим?

– Илью Сорокина. Многие наши вратари здорово играют, но сейчас его время. Я не вижу у него слабых сторон. Психология, физика, техника – все на максимальном уровне.

– Неслучайно в «Айлендерс» дали ему контракт на восемь лет?

– В такой ситуации грех не дать такой контракт вратарю, который на протяжении уже многих лет держит максимальный уровень. У Сорокина в « » карт-бланш, он будет спокойно развиваться и идти к своей цели, – сказал бывший вратарь клубов КХЛ и экс-тренер вратарей «Трактора».