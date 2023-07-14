Гелашвили назвал Сорокина лучшим российским вратарем: «Сейчас его время. Я не вижу слабых сторон. Психология, физика, техника – все на максимуме»

Теги рейтинги Айлендерс Георгий Гелашвили НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Георгий Гелашвили назвал Илью Сорокина лучшим российским вратарем.

– Вы согласны, что российские вратари сейчас лучшие в мире?

– Да, одни из лучших.

– Кого из российских вратарей вы считаете лучшим?

– Илью Сорокина. Многие наши вратари здорово играют, но сейчас его время. Я не вижу у него слабых сторон. Психология, физика, техника – все на максимальном уровне.

– Неслучайно в «Айлендерс» дали ему контракт на восемь лет?

– В такой ситуации грех не дать такой контракт вратарю, который на протяжении уже многих лет держит максимальный уровень. У Сорокина в «Айлендерс» карт-бланш, он будет спокойно развиваться и идти к своей цели, – сказал бывший вратарь клубов КХЛ и экс-тренер вратарей «Трактора». 

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2 комментария

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Денис Гончаров
Выбирать лучшего из Шестеркина, Сорокина и Василевского это крайне приятный выбор
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+3
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Диандерталец
Сам-то Жорик как поживает?
0
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