Сорокин и Панарин вошли во 2-ю символическую сборную звезд сезона НХЛ. В 1-й сборной россиян нет

Илья Сорокин и Артемий Панарин вошли во 2-ю символическую сборную звезд сезона НХЛ.

назвала игроков, попавших в первую и вторую символические сборные сезона.

Команды составляются по результатам голосования Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.

Первая сборная: Линус Улльмарк («Бостон») – Эрик Карлссон («Сан-Хосе»), Адам Фокс (« ») – Джейсон Робертсон («Даллас»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Давид Пастрняк («Бостон).

Вторая сборная: (« ») – Хампус Линдхольм («Бостон»), Кэйл Макар («Колорадо») – («Рейнджерс»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Мэттью Ткачак («Флорида»).

Для Сорокина попадание в символические сборные сезона стало первым в карьере. Для Панарина – третьим.

В сезоне-2019/20 Артемий был включен в первую команду звезд на позиции левого крайнего нападающего, в сезоне-2016/17 – во вторую.