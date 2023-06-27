Сорокин и Панарин вошли во 2-ю символическую сборную звезд сезона НХЛ. В 1-й сборной россиян нет
Илья Сорокин и Артемий Панарин вошли во 2-ю символическую сборную звезд сезона НХЛ.
НХЛ назвала игроков, попавших в первую и вторую символические сборные сезона.
Команды составляются по результатам голосования Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.
Первая сборная: Линус Улльмарк («Бостон») – Эрик Карлссон («Сан-Хосе»), Адам Фокс («Рейнджерс») – Джейсон Робертсон («Даллас»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Давид Пастрняк («Бостон).
Вторая сборная: Илья Сорокин («Айлендерс») – Хампус Линдхольм («Бостон»), Кэйл Макар («Колорадо») – Артемий Панарин («Рейнджерс»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Мэттью Ткачак («Флорида»).
Для Сорокина попадание в символические сборные сезона стало первым в карьере. Для Панарина – третьим.
В сезоне-2019/20 Артемий был включен в первую команду звезд на позиции левого крайнего нападающего, в сезоне-2016/17 – во вторую.
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