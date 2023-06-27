Сорокин и Панарин вошли во 2-ю символическую сборную звезд сезона НХЛ. В 1-й сборной россиян нет

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Илья Сорокин и Артемий Панарин вошли во 2-ю символическую сборную звезд сезона НХЛ.

НХЛ назвала игроков, попавших в первую и вторую символические сборные сезона. 

Команды составляются по результатам голосования Ассоциации хоккейных журналистов. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.

Первая сборная: Линус Улльмарк («Бостон») – Эрик Карлссон («Сан-Хосе»), Адам Фокс («Рейнджерс») – Джейсон Робертсон («Даллас»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Давид Пастрняк («Бостон). 

Вторая сборная: Илья СорокинАйлендерс») – Хампус Линдхольм («Бостон»), Кэйл Макар («Колорадо») – Артемий Панарин («Рейнджерс»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Мэттью Ткачак («Флорида»). 

Для Сорокина попадание в символические сборные сезона стало первым в карьере. Для Панарина – третьим.

В сезоне-2019/20 Артемий был включен в первую команду звезд на позиции левого крайнего нападающего, в сезоне-2016/17 – во вторую. 

8 комментариев

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Den_94
Панарин, серьёзно?
+11
-1
+10
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Дмитрий Кутузов
Кучеров? Рантанен? Марнер? Все - края. Любой из них,мягко говоря, провёл сезон не хуже Панарина.
+6
-1
+5
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Александр Балабанов
Ответ Дима Миронов
Панарин первый раз попал в сборные?
Не. В 2017-м был во 2-й, в 2020-м в 1-й. Апнул
+4
-1
+3
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Namaste_88
Очень даже неплохо💪🏼😎👍🏼
+3
-1
+2
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Кино Музыка
Странно, у защитников результативность учитывают, у нападающих нет.
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Дима Миронов
Ответ Дмитрий Кутузов
Кучеров? Рантанен? Марнер? Все - края. Любой из них,мягко говоря, провёл сезон не хуже Панарина.
вот что значит играть Нью Йорке,а не в захолустье,вроде Колорадо и Флорида
0
0
0
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