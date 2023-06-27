Мильштейн о том, что Сорокин не получил «Везину»: «Илья не расстроился. Для меня он самый лучший и стабильный вратарь НХЛ в сезоне»

Дэн Мильштейн высказался о 2-м месте Ильи Сорокина в голосовании за «Везину».

– не расстроился, что ему не вручили «Везина Трофи». В принципе многое говорило о том, что в этом году титул лучшего вратаря лиги наверняка достанется из « ». Его клуб побил все рекорды НХЛ в регулярном чемпионате.

Но я считаю, что Илья провел выдающийся сезон. И не просто так он набрал 127 очков в голосовании за «Харт Трофи» как самый ценный игрок . У того же Улльмарка – 61.

Это говорит о том, что Сорокин сделал очень большой вклад в то, чтобы его команда попала в плей‑офф. Он выложился на 300 процентов. В моих глазах Сорокин – самый лучший и самый стабильный вратарь НХЛ в этом сезоне.

– Как Илья будет проводить лето?

– Он уже 10 июня начал подготовку к следующему сезону. Это межсезонье у него получилось очень коротким. Илья будет тренироваться все лето, чтобы подготовиться еще лучше, сумев выйти на новый уровень и помочь команде, – сказал агент игрока.