Мильштейн о том, что Сорокин не получил «Везину»: «Илья не расстроился. Для меня он самый лучший и стабильный вратарь НХЛ в сезоне»

Теги рейтинги Айлендерс Бостон НХЛ Илья Сорокин Линус Улльмарк Матч ТВ Дэн Мильштейн Хоккей

Дэн Мильштейн высказался о 2-м месте Ильи Сорокина в голосовании за «Везину».

– Илья Сорокин не расстроился, что ему не вручили «Везина Трофи». В принципе многое говорило о том, что в этом году титул лучшего вратаря лиги наверняка достанется Линусу Улльмарку из «Бостона». Его клуб побил все рекорды НХЛ в регулярном чемпионате.

Но я считаю, что Илья провел выдающийся сезон. И не просто так он набрал 127 очков в голосовании за «Харт Трофи» как самый ценный игрок НХЛ. У того же Улльмарка – 61.

Это говорит о том, что Сорокин сделал очень большой вклад в то, чтобы его команда попала в плей‑офф. Он выложился на 300 процентов. В моих глазах Сорокин – самый лучший и самый стабильный вратарь НХЛ в этом сезоне.

– Как Илья будет проводить лето?

– Он уже 10 июня начал подготовку к следующему сезону. Это межсезонье у него получилось очень коротким. Илья будет тренироваться все лето, чтобы подготовиться еще лучше, сумев выйти на новый уровень и помочь команде, – сказал агент игрока. 

3 комментария

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АРХАТ
А чего расстраиваться, когда есть чувак который наработал на награду больше))
Вот если бы при прошлогодней стате Сороку бы прокатили, вот тогда другое дело.
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hannibal
Стабильно приносит доход
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nightingale46
общая стата у Улльмарка слишком круто смотрится, а вот в специализированную менеджеры не посмотрели.
Забавно, что атлетики всякие ставят в стартовую пятерку именно Сорокина, на Харт Трофи он набирает существенно больше баллов, но все равно смотрят на общую стату при везине
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