Экс-врач сборной Резепов о Федотове после армии: «Не думаю, что он растерял форму. В течение месяца вольется»

Экс-врач хоккейной сборной России назвали сроки возвращения формы Иваном Федотовым.

Ранее ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем после его годичной службы в армии. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

«Скорее всего, находясь в армии, он активно занимался. Как правило, спортсменам в армии предоставляют больше возможностей тренироваться.

Не думаю, что он растерял физическую форму. В игровом плане да, он потерял. Если у него хорошее функциональное состояние, то это будет достаточно быстро, только наиграть связи и какие-то моменты.

У профессиональных спортсменов есть «мышечная память», и она быстро восстанавливается. В течение месяца это максимум, через который он уже вольется в коллектив и будет выполнять поставленные задачи», – сказал Александр Резепов.

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