Светлов о Федотове: «Здорово, что Иван вновь в строю на фоне массового отъезда наших лучших голкиперов в НХЛ. Напоминает молодого Кошечкина»

Сергей Светлов высказался о возвращении Ивана Федотова в ЦСКА.

– Как оцениваете историю с возвращением из армии в голкипера Федотова?

– Чем больше в будет мастеров, тем лучше для нашего хоккея. Федотов – сильнейший голкипер КХЛ предыдущего сезона, здорово, что он вновь в строю.

Важно еще и то, что усиливается именно вратарская линия КХЛ. В связи с массовым отъездом наших лучших голкиперов в НХЛ именно эта линия была не полностью укомплектована. И тут такой джокер.

– С кем сравните Федотова?

– По стилю он мне напоминает молодого Кошечкина, который в свое время уверенно стартовал у нас в «Ладе». Уже тогда бросалось в глаза спортивное спокойствие Кошечкина, а эта психологическая устойчивость для любого гоклипера особенно важна.

В последнем сезоне за ЦСКА и сборную России Федотов оформил свой стиль. Минимум лишних движений, ставка на габариты и выверенную, экономичную технику. Плюс устойчивая нервная система – как у .

Другое дело, что в начале двухтысячных годов голкиперы-гренадеры еще были в редкость, а сейчас из них состоит три четверти НХЛ и половина КХЛ, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.