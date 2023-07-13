Светлов о Федотове: «Здорово, что Иван вновь в строю на фоне массового отъезда наших лучших голкиперов в НХЛ. Напоминает молодого Кошечкина»
Сергей Светлов высказался о возвращении Ивана Федотова в ЦСКА.
– Как оцениваете историю с возвращением из армии в ЦСКА голкипера Федотова?
– Чем больше в КХЛ будет мастеров, тем лучше для нашего хоккея. Федотов – сильнейший голкипер КХЛ предыдущего сезона, здорово, что он вновь в строю.
Важно еще и то, что усиливается именно вратарская линия КХЛ. В связи с массовым отъездом наших лучших голкиперов в НХЛ именно эта линия была не полностью укомплектована. И тут такой джокер.
– С кем сравните Федотова?
– По стилю он мне напоминает молодого Кошечкина, который в свое время уверенно стартовал у нас в «Ладе». Уже тогда бросалось в глаза спортивное спокойствие Кошечкина, а эта психологическая устойчивость для любого гоклипера особенно важна.
В последнем сезоне за ЦСКА и сборную России Федотов оформил свой стиль. Минимум лишних движений, ставка на габариты и выверенную, экономичную технику. Плюс устойчивая нервная система – как у Кошечкина.
Другое дело, что в начале двухтысячных годов голкиперы-гренадеры еще были в редкость, а сейчас из них состоит три четверти НХЛ и половина КХЛ, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.
Без сомнения, только так и никак иначе.
Только русофобы тут призывают "бежать".
Русофобы, бегите вы. Но, что то они как клопы сидят и не пользуются своими советами.