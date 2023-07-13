Дюшарм и Джоэл Уорд стали ассистентами Кэссиди в «Вегасе»

Теги Джоэл Уорд НХЛ Вегас Доминик Дюшарм Брюс Кэссиди Хоккей

Доминик Дюшарм и Джоэл Уорд вошли в тренерский штаб «Вегаса».

«Голден Найтс» объявили о назначении специалистов ассистентами главного тренера Брюса Кэссиди.

Последним место работы Дюшарма был «Монреаль», откуда его уволили в феврале 2022 года. 50-летний специалист в сезоне-2020/21 вывел «Канадиенс» в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года.

42-летний Уорд последние 3 сезона был ассистентом главного тренера в «Хендерсоне», фарм-клубе «Вегаса» в АХЛ.

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