Дюшарм и Джоэл Уорд стали ассистентами Кэссиди в «Вегасе»

Доминик Дюшарм и Джоэл Уорд вошли в тренерский штаб «Вегаса».

«Голден Найтс» объявили о назначении специалистов ассистентами главного тренера Брюса Кэссиди.

Последним место работы Дюшарма был «Монреаль», откуда его уволили в феврале 2022 года. 50-летний специалист в сезоне-2020/21 вывел «Канадиенс» в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года.

42-летний последние 3 сезона был ассистентом главного тренера в «Хендерсоне», фарм-клубе « » в АХЛ.