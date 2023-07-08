Имена 4 вратарей «Вегаса» нанесли на Кубок Стэнли. Это новый рекорд НХЛ

Теги Кубок Стэнли НХЛ рекорды Джонатан Куик Вегас Лоран Броссуа Эдин Хилл Логан Томпсон Хоккей

Имена 4 вратарей «Вегаса» нанесли на Кубок Стэнли, это новый рекорд НХЛ.

«Голден Найтс» стали обладателями трофея в прошедшем сезоне, победив «Флориду» со счетом 4-1 в финале плей-офф НХЛ.

На Кубок Стэнли были нанесены имена 4 вратарей «рыцарей» – Лорана Броссуа, Джонатана Куика, Логана Томпсона и Эдина Хилла

«Вегас» – первый клуб в истории НХЛ, у которого гравировки удостоились 4 представителя этого амплуа.

26-летний Томпсон провел 37 матчей в регулярном чемпионате. С учетом попадания в заявку в других играх регулярки, у него набралось необходимое число матчей для гравировки (от 41). 

30-летний Броссуа провел 11 матчей в регулярном чемпионате и 8 – в плей-офф (5 побед), который начал в роли основного вратаря. В матче второго раунда против «Эдмонтона» получил травму и более на лед не выходил. Имя было нанесено по ходатайству клуба. 

27-летний Хилл провел 27 матчей в регулярном чемпионате и 16 – в плей-офф (11 побед). Стал основным вратарем после травмы Броссуа.

37-летний Куик провел 10 матчей в регулярном чемпионате. В финальной серии попадал в заявку на матчи как сменщик Хилла, поэтому попал в список на гравировку автоматически.

Основной вратарь клуба в сезоне-2021/22 Робин Ленер пропустил весь сезон-2022/23 после операции на бедре.

Добавим, что всего «Вегас» нанес на трофей имена 27 хоккеистов – это второй результат в истории (рекорд был у «Питтсбурга» в 1992 году – 31 игрок). 

2 комментария

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sk0208827
Ленер забухает.
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PolarBear
У победы много отцов
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