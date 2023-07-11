Геркус о «Вегасе»: «Проект очень понравился. Новый стадион, яркий бренд. У нас «Краснодар» бурно развивался, сейчас пауза. Жду нового рывка»

Илья Геркус назвал «Краснодар» возможным аналогом «Вегаса» из НХЛ в российском футболе.

Клуб из Невады вступил в в 2017 году и в минувшем сезоне впервые выиграл Кубок Стэнли.

– Вы в кепке «Вегаса», который в этом сезоне стал обладателем Кубка Стэнли. Являетесь поклонником?

– Мне очень понравился проект «Вегас Голден Найтс», их новый стадион. Продуманный и комфортный. Стильные коммуникации, яркий бренд. Я сходил на пару игр, когда была возможность. Мне зашло. После этого стал за «Вегас» не то чтобы болеть, но посматривать. Много мерча купил, даже свитер.

– Можете представить, что в российском футболе появится клуб, который за семь лет создаст империю?

– Почему нет? Это всех встряхивает. Свежая кровь. « » сначала бурно развивался. Сейчас развитие не закончилось, просто в какой-то момент встало на паузу. Мне кажется, они засомневались в себе. Жду от них нового рывка, – сказал экс-президент «Локомотива» и «Торпедо».