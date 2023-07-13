В КХЛ создан Департамент по взаимодействию с игроками. Гимаев-младший возглавил его

В КХЛ появится Департамент по взаимодействию с игроками клубов лиги.

Лига объявила о создании новой структуры в рамках реализации стратегии развития Фонбет Чемпионата КХЛ.

Руководителем Департамента станет .

« связался со мной и предложил эту должность, все рассказал, какие цели и задачи стоят. Мне эта работа интересна, я 13 лет играл в КХЛ, последние два года работал на телевидении, и все это время был в постоянном общении с игроками.

Понимаю, что от меня ждут на этой должности, уверен, что смогу реализовать задуманное. КХЛ должна становиться сильнее, важно, чтобы игрокам было комфортно играть – от медицинского обеспечения и просто бытовых вопросов до четкого выполнения контрактов и работы со СМИ», – сказал бывший хоккеист и эксперт «Матч ТВ».