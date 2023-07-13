В КХЛ создан Департамент по взаимодействию с игроками. Гимаев-младший возглавил его

Теги Алексей Морозов КХЛ Сергей Гимаев-младший Хоккей

В КХЛ появится Департамент по взаимодействию с игроками клубов лиги.

Лига объявила о создании новой структуры в рамках реализации стратегии развития Фонбет Чемпионата КХЛ.

Руководителем Департамента станет Сергей Гимаев-младший.

«Алексей Морозов связался со мной и предложил эту должность, все рассказал, какие цели и задачи стоят. Мне эта работа интересна, я 13 лет играл в КХЛ, последние два года работал на телевидении, и все это время был в постоянном общении с игроками.

Понимаю, что от меня ждут на этой должности, уверен, что смогу реализовать задуманное. КХЛ должна становиться сильнее, важно, чтобы игрокам было комфортно играть – от медицинского обеспечения и просто бытовых вопросов до четкого выполнения контрактов и работы со СМИ», – сказал бывший хоккеист и эксперт «Матч ТВ».

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6 комментариев

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marshal .masha
Открыли очередную кормушку
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Ковид 07.10.52
Да...чего только не придумают, ради обозначения кипящей работы...Интересно. а профсоюз закроют?
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Павел Скоков
Ответ marshal .masha
Открыли очередную кормушку
Ладно хоть парня поставили дельного. Своего..
+2
-1
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Владимири Йолкиннен
игрок набрал 10 очков... и тут вызов в департамент...... и вопрос: а как вы относительсь к Петербургу, Сочи или Тольятти?
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ROS#
Ответ Ковид 07.10.52
Да...чего только не придумают, ради обозначения кипящей работы...Интересно. а профсоюз закроют?
Разве он ещё существует? Вроде Коноваленко переключился на огнеметных роты )
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