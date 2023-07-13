Яшкин о непопадании в сборную Чехии из-за игры в КХЛ: «Верю, что смогу сыграть на домашнем ЧМ. Надеюсь, получится»

Теги Ак Барс Яромир Ягр Доминик Гашек Сборная Чехии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Дмитрий Яшкин Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Яшкин надеется попасть в сборную Чехию на ЧМ-2024, несмотря на игру в КХЛ.

Ранее нападающий «Ак Барса» сообщил, что хочет вернуться к играм за национальную сборную. В 2022 году исполком Федерации хоккея Чехии принял решение не приглашать в сборную хоккеистов из Фонбет Чемпионата КХЛ.

– «Матч ТВ» публиковал ваше заявление по поводу сборной Чехии, куда вас теперь не берут по политическим соображениям. Какой был резонанс в Чехии вокруг ваших слов?

– Да, мои слова перепечатывали в чешских СМИ. И делали всякие фактические ошибки. Как есть, так есть. Я надеюсь, что люди услышали что-то из моего заявления. Поймут, что я хотел сказать.

Я очень верю, что смогу сыграть на домашнем чемпионате мира. Любой хоккеист хочет на нем играть. Надеюсь, что у меня это получится, и у всех остальных, кто столкнулся с подобной ситуацией – тоже.

– Этот чемпионат мира для вас особенный?

– Да, ведь он в 2024 году пройдет в Праге и Остраве. Как помню, такой же турнир проходил в 2015 году. Такое бывает раз в 10 лет. Тогда у меня не получилось пробиться в сборную Чехии.

Сейчас было бы сыграть очень интересно. Как всем российским хоккеистам хотелось бы выступить на чемпионате мира в Питере или Москве. Я знаю, что в Праге вокруг турнира будет большой ажиотаж.

– Общественное мнение чехов – оно какое? Есть радикал Доминик Гашек, а есть миролюбивый Яромир Ягр, и его по-прежнему любят в России.

– Я не могу сказать, какая хоккейная Чехия настоящая. У каждого есть свои цели и поводы о чем-то заявлять. Слова остальных комментировать не буду. А все, что я считал нужным сказать, я сделал в заявлении, которое было опубликовано на «Матч ТВ». И больше не вижу смысла об этом разговаривать.

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