Яшкин о непопадании в сборную Чехии из-за игры в КХЛ: «Верю, что смогу сыграть на домашнем ЧМ. Надеюсь, получится»

Дмитрий Яшкин надеется попасть в сборную Чехию на ЧМ-2024, несмотря на игру в КХЛ.

Ранее нападающий « » сообщил, что хочет вернуться к играм за национальную сборную. В 2022 году исполком Федерации хоккея Чехии принял решение не приглашать в сборную хоккеистов из Фонбет Чемпионата .

– «Матч ТВ» публиковал ваше заявление по поводу сборной Чехии, куда вас теперь не берут по политическим соображениям. Какой был резонанс в Чехии вокруг ваших слов?

– Да, мои слова перепечатывали в чешских СМИ. И делали всякие фактические ошибки. Как есть, так есть. Я надеюсь, что люди услышали что-то из моего заявления. Поймут, что я хотел сказать.

Я очень верю, что смогу сыграть на домашнем чемпионате мира. Любой хоккеист хочет на нем играть. Надеюсь, что у меня это получится, и у всех остальных, кто столкнулся с подобной ситуацией – тоже.

– Этот чемпионат мира для вас особенный?

– Да, ведь он в 2024 году пройдет в Праге и Остраве. Как помню, такой же турнир проходил в 2015 году. Такое бывает раз в 10 лет. Тогда у меня не получилось пробиться в сборную Чехии.

Сейчас было бы сыграть очень интересно. Как всем российским хоккеистам хотелось бы выступить на чемпионате мира в Питере или Москве. Я знаю, что в Праге вокруг турнира будет большой ажиотаж.

– Общественное мнение чехов – оно какое? Есть радикал , а есть миролюбивый , и его по-прежнему любят в России.

– Я не могу сказать, какая хоккейная Чехия настоящая. У каждого есть свои цели и поводы о чем-то заявлять. Слова остальных комментировать не буду. А все, что я считал нужным сказать, я сделал в заявлении, которое было опубликовано на « ». И больше не вижу смысла об этом разговаривать.