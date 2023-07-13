Яшкин о непопадании в сборную Чехии из-за игры в КХЛ: «Верю, что смогу сыграть на домашнем ЧМ. Надеюсь, получится»
Дмитрий Яшкин надеется попасть в сборную Чехию на ЧМ-2024, несмотря на игру в КХЛ.
Ранее нападающий «Ак Барса» сообщил, что хочет вернуться к играм за национальную сборную. В 2022 году исполком Федерации хоккея Чехии принял решение не приглашать в сборную хоккеистов из Фонбет Чемпионата КХЛ.
– «Матч ТВ» публиковал ваше заявление по поводу сборной Чехии, куда вас теперь не берут по политическим соображениям. Какой был резонанс в Чехии вокруг ваших слов?
– Да, мои слова перепечатывали в чешских СМИ. И делали всякие фактические ошибки. Как есть, так есть. Я надеюсь, что люди услышали что-то из моего заявления. Поймут, что я хотел сказать.
Я очень верю, что смогу сыграть на домашнем чемпионате мира. Любой хоккеист хочет на нем играть. Надеюсь, что у меня это получится, и у всех остальных, кто столкнулся с подобной ситуацией – тоже.
– Этот чемпионат мира для вас особенный?
– Да, ведь он в 2024 году пройдет в Праге и Остраве. Как помню, такой же турнир проходил в 2015 году. Такое бывает раз в 10 лет. Тогда у меня не получилось пробиться в сборную Чехии.
Сейчас было бы сыграть очень интересно. Как всем российским хоккеистам хотелось бы выступить на чемпионате мира в Питере или Москве. Я знаю, что в Праге вокруг турнира будет большой ажиотаж.
– Общественное мнение чехов – оно какое? Есть радикал Доминик Гашек, а есть миролюбивый Яромир Ягр, и его по-прежнему любят в России.
– Я не могу сказать, какая хоккейная Чехия настоящая. У каждого есть свои цели и поводы о чем-то заявлять. Слова остальных комментировать не буду. А все, что я считал нужным сказать, я сделал в заявлении, которое было опубликовано на «Матч ТВ». И больше не вижу смысла об этом разговаривать.
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