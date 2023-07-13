Яшкин о Мичкове: «Хоккейный IQ у него запредельный. Чуйка голевая на высочайшем уровне. Мышление на льду абсолютно необычное»

Теги СКА КХЛ Дмитрий Яшкин Сочи Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Дмитрий Яшкин высоко отозвался о форварде Матвее Мичкове.

— У вас успело сложиться впечатление о Мичкове, с которым вы пересеклись в СКА? Его выбрала «Филадельфия» на драфте. Парень считается звездой нового поколения.

— Я бы сказал, что хоккейный IQ у него запредельный. Чуйка голевая на высочайшем уровне. Мышление на льду абсолютно необычное.

Посмотрим, что будет. Драфт — это только первый шаг. А в самой НХЛ, если туда ехать, нужно делать еще много шагов. Я знаю, что Мичков имеет контракт со СКА еще на три года. У него все впереди. Поздравляю, что задрафтовали, желаю и успехов в карьере.

— Можно ли сказать, что Мичков похож на вашего друга Овечкина, когда ему было 18 лет?

— Я думаю, это неблагодарное дело — сравнивать игроков, когда один старше другого на 20 лет. Овечкин вообще другое поколение. И его не стоит сравнивать с тем же Гретцки, который старше его на 25 лет. Как можно тут проводить параллели?

— Но ведь Бедарда сравнивают с Кросби.

— Сравнивать можно как угодно. Хотя мы не знаем, что будет на самом деле. Я соглашусь, что Бедард и Кросби очень похожие игроки. Но про Сашу и Матвея — другой разговор, — сказал бывший нападающий СКА, а ныне игрок «Ак Барса».

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