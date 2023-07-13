Дмитрий Яшкин: «Мог оказаться в «Ак Барсе» год назад. Меня и Радулова приглашали одновременно»

Дмитрий Яшкин рассказал, что мог оказаться в «Ак Барсе» еще год назад.

В прошлом сезоне нападающий выступал за СКА, но покинул команду весной в статусе свободного агента.

– Вы же могли оказаться в «Ак Барсе» еще год назад.

– Да, мог. Но не оказался. Год назад получился такой момент, что одновременно со мной в Казань приглашали и Сашку Радулова. И с ним начали разговаривать гораздо раньше, чем со мной.

Я находился под таким впечатлением, что «Ак Барс» в первую очередь хотел с Радуловым разобраться, договорятся с ним или нет. При этом я понимал, что у клуба практически не осталось денег под потолком зарплат. Так что мое решение даже не требовалось.

– Вам Олег Знарок звонил, который тогда был главным тренером «Ак Барса».

– Мы разговаривали, да.

– А теперь получилось комбо – в «Ак Барсе» и Радулов, и вы, и ваша идеальная тройка времен «Динамо»: – – .

– Идеального не бывает. Все равно нужно время, чтобы притереться. И разные матчи бывают. В каких‑то командах подходит стиль, чтобы у нашего звена был успех. А в каких‑то клубах этого добиться сложнее. Так что посмотрим, мы с ребятами уже два года не играли друг с другом. Но химия никуда не пропала. Верю, что все у нас получится здорово.

– У вас есть сомнение, поставят ли вас вместе?

– Конечно. Тут просто все зависит от решения тренера. И надо смотреть, как у нас будет получаться игра. Это же не гарантия, если нас с Вадимом и Димой поставить вместе. Через какое‑то время надо посмотреть, как все будет на деле, – сказал Яшкин.