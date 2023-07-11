Якупов вернулся в «Нефтехимик». Контракт первого номера драфта НХЛ-2012 – на год

Теги Авангард Нефтехимик переходы КХЛ Наиль Якупов Хоккей

Наиль Якупов стал игроком «Нефтехимика».

29-летний нападающий подписал контракт со своим родным клубом на один год, о чем было официально объявлено.

Первый номер драфта НХЛ-2012 уже выступал за основную команду «Нефтехимика» в сезоне-2012/13 во время локаута за океаном. Он провел 22 матча и набрал 18 (10+8) очков. 

В прошлом сезоне Якупов выступал за «Авангард». В его активе 16 матчей и 10 (6+4) очков в Фонбет Чемпионате КХЛ, а также 14 игр и 3 (1+2) балла в розыгрыше Кубка Гагарина. 

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19 комментариев

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privet100
Один из самых больших флоппов в истории драфта НХЛ. Что печально - начинал вполне неплохо...
+30
-3
+27
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JBa
Ответ megaotstoi
Отличное решение для перезапуска карьеры. В НХ он был неплох, правда больше 10 лет уже прошло )
хз что там перезапускать

заработать хоть что-то на старость, не более
+20
0
+20
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зильбер
ну и молодец
+5
-1
+4
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megaotstoi
Отличное решение для перезапуска карьеры. В НХ он был неплох, правда больше 10 лет уже прошло )
+6
-2
+4
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JBa
Ответ privet100
Один из самых больших флоппов в истории драфта НХЛ. Что печально - начинал вполне неплохо...
скажу по секрету, что все флопы начинают вполне неплохо

на то они и флопы
+4
0
+4
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privet100
Ответ JBa
скажу по секрету, что все флопы начинают вполне неплохо на то они и флопы
Были случаи, где с самого начала было ясно, что ничего не выйдет (Штефан, Дайгле и тд), но у Якупова первый сезон вполне удался. Создавалось впечатление, что сможет...
+3
0
+3
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privet100
Ответ Beavis and Butt Head
Ну 2012 в целом драфт слабоватый выдался.Из более менее ярких представителей: Мяята,Слэвин,Керфут,Гертл,Гостисбеер,Терявяйнен,Парайко.А вот на киперов очень щедрым оказался:Улльмарк,Хелебайк,Василевский,Корписалло,Андерсен,Столарц,Мюррэй,Мазанец,Дриджер.
Согласен.
+2
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DevilsFan
Подписывай Лафарнье, Нефтехимик!
+2
0
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Андрей Герасимов
Ответ закрыт по беспределу
Будем надеяться, что выстрелит.
Холостыми,если только.
+1
0
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Beavis and Butt Head
Ответ privet100
Один из самых больших флоппов в истории драфта НХЛ. Что печально - начинал вполне неплохо...
Ну 2012 в целом драфт слабоватый выдался.Из более менее ярких представителей: Мяята,Слэвин,Керфут,Гертл,Гостисбеер,Терявяйнен,Парайко.А вот на киперов очень щедрым оказался:Улльмарк,Хелебайк,Василевский,Корписалло,Андерсен,Столарц,Мюррэй,Мазанец,Дриджер.
+2
-1
+1
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Vasily Stavchansky
Ну любит человек нефтяные клубы
+1
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nnn nik
Да заканчивать ему пора, ей-богу
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Алексей Дольский
с братом хоккей погоняет че)
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Кавабунга Шреддоголовый
Один из самых-самых бастов 21 века
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Ыжык
Ему 30 млн навалили. И он ещё удивлялся почему Авангард не стал его продлевать.
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Adeen
Ой, зря, Нефтехимик.
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закрыт по беспределу
Будем надеяться, что выстрелит.
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Андрей Герасимов
Ответ privet100
Были случаи, где с самого начала было ясно, что ничего не выйдет (Штефан, Дайгле и тд), но у Якупова первый сезон вполне удался. Создавалось впечатление, что сможет...
И давно Дэйгл превратился в Данное?
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4k7shv9zrw
Ломучий больно стал
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