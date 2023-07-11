Якупов вернулся в «Нефтехимик». Контракт первого номера драфта НХЛ-2012 – на год
Наиль Якупов стал игроком «Нефтехимика».
29-летний нападающий подписал контракт со своим родным клубом на один год, о чем было официально объявлено.
Первый номер драфта НХЛ-2012 уже выступал за основную команду «Нефтехимика» в сезоне-2012/13 во время локаута за океаном. Он провел 22 матча и набрал 18 (10+8) очков.
В прошлом сезоне Якупов выступал за «Авангард». В его активе 16 матчей и 10 (6+4) очков в Фонбет Чемпионате КХЛ, а также 14 игр и 3 (1+2) балла в розыгрыше Кубка Гагарина.
заработать хоть что-то на старость, не более
на то они и флопы