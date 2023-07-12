Якупов о карьере: «Сейчас бы многое изменил. Не стоило уезжать в «Эдмонтон» после локаута. В том «Нефтехимике» пережил лучшее время в хоккее»

Теги Нефтехимик Эдмонтон Максим Пестушко Максим Соколов 1972 НХЛ Ральф Крюгер КХЛ Мартин Цибак Наиль Якупов локаут Даллас Экинс Матч ТВ Хоккей

Наиль Якупов считает, что ему не стоило уезжать в «Эдмонтон» из КХЛ в локаутный сезон.

Первый номер драфта НХЛ-2012 играл за «Нефтехимик» во время паузы в НХЛ. В это межсезонье 29-летний форвард вернулся в родной клуб.

– Вы были первым номером драфта-2012. Оглядываясь назад, есть ли момент, который стоило изменить, и все пошло бы иначе? Вы об этом думали?

– Конечно, я многое бы что сейчас изменил. Абсолютно! Например, не стоило в сезоне-2012/13 уезжать из Нижнекамска, когда закончился локаут. Я бы реально не поехал в «Эдмонтон».

– Вы набрали 31 (17+14) очко в 48 матчах НХЛ.

– Там было тоже хорошо, и я чувствовал доверие тренера. Мы даже в плей-офф чуть не попали. Я от хоккея кайфовал и думал, что все шло нормально. Но вдруг летом происходит перестановка, тренера Ральфа Крюгера убирают, приходит этот Даллас Экинс.

У меня с первого же матча не идет игра, и он меня начинает «придушивать». Наверное, я с этим не справился. И одно дело – команда бы много побеждала, попадала в плей-офф. А когда клуб выступает неудачно, и у тренера к тебе претензии – карьера идет вниз.

– Надо было вам пару лет дозреть в КХЛ, а потом ехать в НХЛ, как Кирилл Капризов, став готовой звездой.

– А может, вообще никуда бы не уехал! Я в том «Нефтехимике» времен локаута пережил самое лучшее время в хоккее. Молодой пацан, попал в хороший коллектив, тренер в меня верил, я был готов невероятно! Потому что в Детройте тренировался у Игоря Николаевича Ларионова. И команда у нас была – бомба! Цибак, Пестушко, Селуянов, Субботин, Макс Соколов в воротах…

И в коллективе меня приняли, и было все очень легко и просто. Вообще кайф! Я там молился, чтобы локаут продлили на весь сезон, – рассказал Якупов

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1 комментарий

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Bobby Clarke
Исповедь очередного "придушенного" сбитого лётчика.
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