«Макдэвид – не с нашей планеты, у него нет слабых мест. Если бы был заточен на рекорд Гретцки или Овечкина – легко бы это сделал». Костин о Конноре

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Макдэвид Матч ТВ Клим Костин Хоккей

Клим Костин ответил на вопрос о том, может ли Коннор Макдэвид побить рекорд Александра Овечкина по голам в НХЛ.

– Какими глазами вы смотрите на Макдэвида? Чем он удивляет вас?

– Смотрю очень большими и круглыми глазами на каждой тренировке. Ну что тут скажешь? Человек просто не с нашей планеты. У него нет слабых мест.

Многие говорят о том, как быстры его руки, как быстро он бежит, как резко оттормаживается. Но никто не говорит, насколько Макдэвид умный игрок. А у него очень высокий хоккейный IQ!

Коннор после каждого своего матча на следующий день перед тренировками сидит и просматривает все свои смены по несколько раз. Однажды у нас был тяжелый период, мы проиграли три матча подряд.

Макдэвид в раздевалке после матча толкнул речь: «Нам нужно быть профессионалами, анализировать свои ошибки, изучать свои смены. А я ни разу никого не видел с айпадами. Что-то свои смены никто не смотрит».

На следующий день все были с айпадами! Я лично стал за компьютером полдня проводить. Макдэвид – очень большой профи сам по себе.

– Все ждут, что Овечкин обгонит Гретцки по голам за карьеру. Но вы не думаете, что Овечкина однажды может обойти Макдэвид? У него в этом сезоне фантастический ритм – 40 шайб в 48 матчах. И ему только 26 лет.

– Если он захочет, то сможет. Для Макдэвида нет чего-то недостижимого. Просто Коннор – такой человек, который не гонится ни за голами, ни за очками. Он по своей натуре победитель. Такой стержень, характер. Он хочет выигрывать.

Например, мы забиваем гол на стыке большинства и равных составов. Макдэвид едет на лавку и спрашивает у тренера: «В равных составах забили?». Для него очень важно, чтобы «плюс-минус» был хороший. Он больше по этой теме загоняется, чем по очкам.

Если бы Коннор был заточен на то, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки или Александра Овечкина, он бы это легко сделал.

Но у него цель одна: завоевать Кубок Стэнли. И Макдэвид хочет побеждать в каждом матче. От игры к игре он хочет прогрессировать. Невероятный профи, – сказал нападающий «Эдмонтона».

38 комментариев

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Карпесов
Ответ Андрей Арсентьев
Макдэвид в 26 лет мчит к первому сезону с 50+ шайбами. У Овечкина к этому возрасту таких сезонов уже было четыре. По снайперскому мастерству у Саши нет конкурентов.
И не было никогда. Все рейтинги возьмите в любом возрасте, - он везде первый. И у бегунка нет волшебной палочки, чтобы забивать каждый год по 50+, а без нее он всего лишь один из тех, кто раз в десяток лет кладёт за сезон полтинник, и да, ему уже 25+, там и до хоккейной пенсии недалеко.
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Максим Макеев
Ответ i-volk
Карьера может быть и короткой, как у Бобби Орра, например. Но играть можно так, что о тебе через десятилетия будут вспоминать. Про Коннора будут, хотя ему бы не помешало хоть какие-нибудь успехи в ПО продемонстрировать.
а он не показал? финал конфы и лучший бомбардир по
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Карпесов
Все восхвалители Макдэвида не понимают одного - ему только 25 лет. Вот когда перешагнет рубеж 30+ и скорость уйдёт, тогда и посмотрим, насколько великий он игрок.
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j_jms
Ответ AminO2
Поняли? Оказывается побить рекорды Гретцки для Макдэвида легче легкого. Он бы их уже давно все побил, просто мотивации не хватает.
Есть мотивация, - по деньгам точно побьет. Как раз через 2-3 сезона и потолок подрастет. Будут новые рекорды.
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Максим Цибин
"Если бы Коннор был заточен на то, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки или Александра Овечкина, он бы это легко сделал"
Ну мне кажется что кубок Стенли(при всем уважении) взять чуть проще, чем побить рекорд который больше 20-30 лет держится
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i-volk
Ответ Максим Пузиков
Со временем скорость пропадёт и уже столько не будет набирать
Карьера может быть и короткой, как у Бобби Орра, например. Но играть можно так, что о тебе через десятилетия будут вспоминать. Про Коннора будут, хотя ему бы не помешало хоть какие-нибудь успехи в ПО продемонстрировать.
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akrets
Ответ akrets
Интересно, это только у нас так ненавидят и презирают великих иностранных спортсменов? Добрые люди
Как говорится, правильно поставленный вопрос- уже половина дела
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Хесус НаваС
Ответ кракадил
Блин, ну костин же сказал, что коннора плюс минус интересует. И кто он после этого?
Твой отец
0
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Epicman
Ответ кракадил
Короче бегунок - плюсодрочер
ты не путай хоккеиста с овечкиным)
+1
-2
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Хесус НаваС
Ответ Андрей Арсентьев
Макдэвид в 26 лет мчит к первому сезону с 50+ шайбами. У Овечкина к этому возрасту таких сезонов уже было четыре. По снайперскому мастерству у Саши нет конкурентов.
Овечкин в 20 начал играть, Макди раньше
+3
-2
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Хесус НаваС
Ответ Олег Кузнецов
Макдевид никогда не побьет рекорды НХЛ ни по голам,ни по очкам.Костин-учи математику.
Не плачь
+2
-2
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Кирилл Мефодий
Ответ akrets
Интересно, это только у нас так ненавидят и презирают великих иностранных спортсменов? Добрые люди
Никто у нас никого не презирает. Причем тут "великие иностранные спортсмены", если здесь конкретно речь о Макдэвиде? Он то какое отношение имеет к великим?
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-2
-2
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akrets
Интересно, это только у нас так ненавидят и презирают великих иностранных спортсменов? Добрые люди
+2
-8
-6
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AminO2
Поняли? Оказывается побить рекорды Гретцки для Макдэвида легче легкого. Он бы их уже давно все побил, просто мотивации не хватает.
+7
-1
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Водяра
Грэтцки > Коннор > Кросби > …….. > Овца.
+2
-7
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Spartakovec navsegda
Ответ hfgryje
Если бы хотел, взял бы кубок Стэнли уже несколько раз,...так что-ли?
Даже играя в воротах. Видимо, примерно так его видит одноклубник)
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#nikon
Лет 15 мы наблюдали за противостоянием двух ярчайших звёзд - Овечкина и Кросби. Это было захватывающее соревнование двух совершенно не похожих друг на друга мастеров. Сейчас такой интриги нет. Макдэвид явный лидер, это очевидно.
+6
-2
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hfgryje
Если бы хотел, взял бы кубок Стэнли уже несколько раз,...так что-ли?
+14
-2
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Lionel Van Damme
Ответ За Валенсию с 1999
Овечкина сравнивать с Макдэвидом - это кощунство. Совершенно разный уровень.
У кого?
+3
0
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YoRHa
Опять эти сказки про "если захочет". Ну хоть готов ответ на случай, если Эдмонтон в ПО не попадёт — Коннор просто не захотел.
+13
-4
+9
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кракадил
Ответ alex1382
короче ты просто кракадил
Блин, ну костин же сказал, что коннора плюс минус интересует. И кто он после этого?
+10
-6
+4
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alex1382
Ответ кракадил
Короче бегунок - плюсодрочер
короче ты просто кракадил
+11
-9
+2
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Ryan T.
Ясно. Тут как с Роналду. Играешь с ним за одну команду - прославления и дифирамбы идут в комплекте.
+4
-6
-2
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кракадил
Короче бегунок - плюсодрочер
+13
-10
+3
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Олег Кузнецов
Ответ Garikus89
Он каждый день интервью про Коннора дает или как?
Макдевид никогда не побьет рекорды НХЛ ни по голам,ни по очкам.Костин-учи математику.
+11
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-3
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