«Макдэвид – не с нашей планеты, у него нет слабых мест. Если бы был заточен на рекорд Гретцки или Овечкина – легко бы это сделал». Костин о Конноре
Клим Костин ответил на вопрос о том, может ли Коннор Макдэвид побить рекорд Александра Овечкина по голам в НХЛ.
– Какими глазами вы смотрите на Макдэвида? Чем он удивляет вас?
– Смотрю очень большими и круглыми глазами на каждой тренировке. Ну что тут скажешь? Человек просто не с нашей планеты. У него нет слабых мест.
Многие говорят о том, как быстры его руки, как быстро он бежит, как резко оттормаживается. Но никто не говорит, насколько Макдэвид умный игрок. А у него очень высокий хоккейный IQ!
Коннор после каждого своего матча на следующий день перед тренировками сидит и просматривает все свои смены по несколько раз. Однажды у нас был тяжелый период, мы проиграли три матча подряд.
Макдэвид в раздевалке после матча толкнул речь: «Нам нужно быть профессионалами, анализировать свои ошибки, изучать свои смены. А я ни разу никого не видел с айпадами. Что-то свои смены никто не смотрит».
На следующий день все были с айпадами! Я лично стал за компьютером полдня проводить. Макдэвид – очень большой профи сам по себе.
– Все ждут, что Овечкин обгонит Гретцки по голам за карьеру. Но вы не думаете, что Овечкина однажды может обойти Макдэвид? У него в этом сезоне фантастический ритм – 40 шайб в 48 матчах. И ему только 26 лет.
– Если он захочет, то сможет. Для Макдэвида нет чего-то недостижимого. Просто Коннор – такой человек, который не гонится ни за голами, ни за очками. Он по своей натуре победитель. Такой стержень, характер. Он хочет выигрывать.
Например, мы забиваем гол на стыке большинства и равных составов. Макдэвид едет на лавку и спрашивает у тренера: «В равных составах забили?». Для него очень важно, чтобы «плюс-минус» был хороший. Он больше по этой теме загоняется, чем по очкам.
Если бы Коннор был заточен на то, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки или Александра Овечкина, он бы это легко сделал.
Но у него цель одна: завоевать Кубок Стэнли. И Макдэвид хочет побеждать в каждом матче. От игры к игре он хочет прогрессировать. Невероятный профи, – сказал нападающий «Эдмонтона».
Ну мне кажется что кубок Стенли(при всем уважении) взять чуть проще, чем побить рекорд который больше 20-30 лет держится