«Макдэвид – не с нашей планеты, у него нет слабых мест. Если бы был заточен на рекорд Гретцки или Овечкина – легко бы это сделал». Костин о Конноре

ответил на вопрос о том, может ли побить рекорд Александра Овечкина по голам в .

– Какими глазами вы смотрите на Макдэвида? Чем он удивляет вас?

– Смотрю очень большими и круглыми глазами на каждой тренировке. Ну что тут скажешь? Человек просто не с нашей планеты. У него нет слабых мест.

Многие говорят о том, как быстры его руки, как быстро он бежит, как резко оттормаживается. Но никто не говорит, насколько Макдэвид умный игрок. А у него очень высокий хоккейный IQ!

Коннор после каждого своего матча на следующий день перед тренировками сидит и просматривает все свои смены по несколько раз. Однажды у нас был тяжелый период, мы проиграли три матча подряд.

Макдэвид в раздевалке после матча толкнул речь: «Нам нужно быть профессионалами, анализировать свои ошибки, изучать свои смены. А я ни разу никого не видел с айпадами. Что-то свои смены никто не смотрит».

На следующий день все были с айпадами! Я лично стал за компьютером полдня проводить. Макдэвид – очень большой профи сам по себе.

– Все ждут, что Овечкин обгонит Гретцки по голам за карьеру. Но вы не думаете, что Овечкина однажды может обойти Макдэвид? У него в этом сезоне фантастический ритм – 40 шайб в 48 матчах. И ему только 26 лет.

– Если он захочет, то сможет. Для Макдэвида нет чего-то недостижимого. Просто Коннор – такой человек, который не гонится ни за голами, ни за очками. Он по своей натуре победитель. Такой стержень, характер. Он хочет выигрывать.

Например, мы забиваем гол на стыке большинства и равных составов. Макдэвид едет на лавку и спрашивает у тренера: «В равных составах забили?». Для него очень важно, чтобы «плюс-минус» был хороший. Он больше по этой теме загоняется, чем по очкам.

Если бы Коннор был заточен на то, чтобы побить рекорд или , он бы это легко сделал.

Но у него цель одна: завоевать . И Макдэвид хочет побеждать в каждом матче. От игры к игре он хочет прогрессировать. Невероятный профи, – сказал нападающий « ».