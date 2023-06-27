Игорь Шестеркин: «Макдэвид – лучший. Делает все на такой сумасшедшей скорости, на которой никто в НХЛ больше не играет»

Теги Рейнджерс Эдмонтон НХЛ Игорь Шестеркин Коннор Макдэвид Матч ТВ Хоккей

Игорь Шестеркин высказался об игре против Коннора Макдэвида.

– Коннор Макдэвид собрал кучу призов на церемонии, его признали самым ценным игроком лиги («Харт Трофи»). Но знаете, чем уникален Игорь Шестеркин?

– Чем?

– Коннор Макдэвид вам никогда не забивал.

– Да я против него играл лишь пару раз – в минувшем сезоне. Хоть чем-то пока могу гордиться.

– Каким вы видите Макдэвида из ворот?

– Что тут говорить, он лучший. Делает все на такой сумасшедшей скорости, на которой никто в НХЛ больше не играет. Не просто владеет шайбой, но и видит партнера. Может сам забить, может острый пас отдать.

Тем интереснее играть против него, всегда надо быть начеку. И тренироваться, чтобы делать все в два раза быстрее, быть готовым к каждому моменту.

– На установках «Рейнджерс» уделяют особое внимание Макдэвиду?

– Да я не в курсе, что там полевым игрокам сообщают. А мне говорят: «Ты просто лови шайбу», – сказал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

Макдэвид получил главный личный приз сезона из рук семьи фаната. Мальчик умер от рака мозга в прошлом году

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2 комментария

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Savardus
Был бы на месте Шерстеркина Вротенберг - сказал бы что-то типа "Он хорош, но у нас в СКА есть пара ребят побыстрее и поинтереснее".
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