Ротенберг о 5 чемпионских перстнях: «Это наш фундамент, на котором мы стоим. Первый раз надел, решил, что сегодня важный день»

Роман Ротенберг рассказал, почему надел чемпионские перстни на презентацию СКА.

«Первый раз надел эти перстни, решил, что сегодня важный день. Когда-то ведь надо их надевать?

Это перстни за 2015 и 2017 годов, Олимпиаду-2018, Юношескую Олимпиаду и Кубок Харламова-2022. Это наш фундамент, на котором мы стоим.

Но в то же время для нас только здесь и сейчас, готовимся к следующей игре», – сказал главный тренер СКА.

Роман Ротенберг показал свою коллекцию из 5 чемпионских перстней. Последний – за победу СКА-1946 в Кубке Харламова