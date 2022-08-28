Ротенберг о 5 чемпионских перстнях: «Это наш фундамент, на котором мы стоим. Первый раз надел, решил, что сегодня важный день»

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Роман Ротенберг рассказал, почему надел чемпионские перстни на презентацию СКА.

«Первый раз надел эти перстни, решил, что сегодня важный день. Когда-то ведь надо их надевать?

Это перстни за Кубок Гагарина 2015 и 2017 годов, Олимпиаду-2018, Юношескую Олимпиаду и Кубок Харламова-2022. Это наш фундамент, на котором мы стоим.

Но в то же время для нас только здесь и сейчас, готовимся к следующей игре», – сказал главный тренер СКА.

Роман Ротенберг показал свою коллекцию из 5 чемпионских перстней. Последний – за победу СКА-1946 в Кубке Харламова

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