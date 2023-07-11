Якупов о переходе в «Нефтехимик»: «Были предложения из разных клубов, но посчитал, что пора возвращаться домой. Это лучшее решение»

Наиль Якупов высказался о возвращении в «Нефтехимик».

Нападающий подписал контракт с нижнекамской командой.

«За родной « » выступал в сезоне-2012/13, когда в НХЛ был локаут. Тогда была отличная команда, прекрасная атмосфера. Остались теплые воспоминания.

Знаю, что здесь молодая амбициозная команда. Следил за ее игрой в плей-офф. Была очень интересная серия с «Ак Барсом».

У меня были предложения из разных клубов, в том числе и из «Нефтехимика». Свой выбор я сделал в пользу родного для меня клуба и города. Здесь я вырос, учился играть в хоккей. Посчитал, что пора возвращаться домой. Я думаю, это лучшее решение!» – сказал .