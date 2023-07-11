Зислис о гражданстве РФ для Лайпсика: «Сторонники лимита делали акцент – появится больше мест для россиян. По факту похоже на профанацию собственного проекта»

Михаил Зислис высказался о желании Брендана Лайпсика стать гражданином России.

«СКА не первопроходец в деле натурализации иностранных хоккеистов из дальнего зарубежья. Ранее этой неоднозначной процедурой занимались в Минске и Астане с целью усилить собственные национальные команды.

Для сборной России эта мера всегда воспринималась как нонсенс. Она никогда не нуждалась в заезжих мастерах средней руки, не превосходящих доморощенных игроков.

С ужесточением лимита на легионеров с пяти до трех человек место для маневра у клубов КХЛ осталось меньше. Первыми сомнительную моду на выдачу российского паспорта легионеру ввели в московском «Динамо».

С этой инициативой выступил спортивный директор клуба Алексей Сопин. В настоящий момент бело-голубые завершают последние формальности по оформлению гражданства американскому защитнику Бреннану Менеллу.

Желание менеджеров снизить неприятное влияние лимита понятно – они работают на пользу своих клубов.

Главное противоречие ситуации заключается в том, что решение о сокращении числа иностранцев в КХЛ было принято с непосредственной подачи ФХР, чьи первые лица имеют отношение как раз к «Динамо» и СКА.

Вокруг этой реформы разгорелось множество дискуссий. Сторонники делали акцент на том, что с ее введением появится больше мест для российских игроков.

Вряд ли тогда этот аргумент подразумевал Менелла и Лайпсика как бенефициаров предстоящих изменений. По факту похоже на профанацию собственного проекта.

Расслоение в КХЛ из-за формата «жесткий лимит, но у кого-то жестче, чем у других» становится еще больше, что приводит к ослаблению конкурентной среды.

Это плохо и для самой лиги, и для прогресса российских хоккеистов. Нынешнюю лазейку лучше прикрывать, пока разовые шаги не превратились в пугающую тенденцию», – написал журналист Михаил Зислис.