Дадонов соскучился по сборной: «Надеюсь, Россия вернется на международные турниры. Все меньше уверенности, что буду играть»

Теги Сборная России по хоккею Даллас Евгений Дадонов НХЛ олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Евгений Дадонов скучает по игре за сборную России.

– Вы уже говорили, что ваша мечта – сыграть на Олимпиаде. Но два турнира уже пропустили из-за отказа НХЛ отпускать хоккеистов, а на следующих Играх, вероятно, не выступит сборная России. Есть ли огорчение из-за этого?

– Есть небольшое огорчение, но ничего с этим уже поделать не могу.

– Не думали остаться в КХЛ в 2018 году, чтобы сыграть на Олимпиаде?

– Думал, но до конца тогда не верил, что НХЛ не поедет. Потом надеялся, что игроки НХЛ будут участвовать в Олимпиаде в Пекине.

– Сейчас есть надежда, что российскую сборную все-таки допустят до следующей Олимпиады?

– В первую очередь, хотелось бы, чтобы Россия туда поехала, а на счет себя… С каждым годом все меньше уверенности, что я буду играть. Мне уже исполнится 37 лет. Посмотрим, что будет.

– Соскучились по сборной России?

– Да, конечно. В предыдущем сезоне моя команда не попала в плей-офф, апрель месяц – и сезон закончен. А раньше всегда была возможность еще в сборной поиграть.

Надеюсь, что Россия вернется на международные турниры. Но что сделаешь в такой ситуации – принимаю все как есть. Сильно стараюсь не переживать по этому поводу, – сказал нападающий «Далласа».

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