Дадонов соскучился по сборной: «Надеюсь, Россия вернется на международные турниры. Все меньше уверенности, что буду играть»

Евгений Дадонов скучает по игре за сборную России.

– Вы уже говорили, что ваша мечта – сыграть на Олимпиаде. Но два турнира уже пропустили из-за отказа отпускать хоккеистов, а на следующих Играх, вероятно, не выступит сборная России. Есть ли огорчение из-за этого?

– Есть небольшое огорчение, но ничего с этим уже поделать не могу.

– Не думали остаться в КХЛ в 2018 году, чтобы сыграть на Олимпиаде?

– Думал, но до конца тогда не верил, что НХЛ не поедет. Потом надеялся, что игроки НХЛ будут участвовать в Олимпиаде в Пекине.

– Сейчас есть надежда, что российскую сборную все-таки допустят до следующей Олимпиады?

– В первую очередь, хотелось бы, чтобы Россия туда поехала, а на счет себя… С каждым годом все меньше уверенности, что я буду играть. Мне уже исполнится 37 лет. Посмотрим, что будет.

– Соскучились по сборной России?

– Да, конечно. В предыдущем сезоне моя команда не попала в плей-офф, апрель месяц – и сезон закончен. А раньше всегда была возможность еще в сборной поиграть.

Надеюсь, что Россия вернется на международные турниры. Но что сделаешь в такой ситуации – принимаю все как есть. Сильно стараюсь не переживать по этому поводу, – сказал нападающий « ».