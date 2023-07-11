Дадонов соскучился по сборной: «Надеюсь, Россия вернется на международные турниры. Все меньше уверенности, что буду играть»
Евгений Дадонов скучает по игре за сборную России.
– Вы уже говорили, что ваша мечта – сыграть на Олимпиаде. Но два турнира уже пропустили из-за отказа НХЛ отпускать хоккеистов, а на следующих Играх, вероятно, не выступит сборная России. Есть ли огорчение из-за этого?
– Есть небольшое огорчение, но ничего с этим уже поделать не могу.
– Не думали остаться в КХЛ в 2018 году, чтобы сыграть на Олимпиаде?
– Думал, но до конца тогда не верил, что НХЛ не поедет. Потом надеялся, что игроки НХЛ будут участвовать в Олимпиаде в Пекине.
– Сейчас есть надежда, что российскую сборную все-таки допустят до следующей Олимпиады?
– В первую очередь, хотелось бы, чтобы Россия туда поехала, а на счет себя… С каждым годом все меньше уверенности, что я буду играть. Мне уже исполнится 37 лет. Посмотрим, что будет.
– Соскучились по сборной России?
– Да, конечно. В предыдущем сезоне моя команда не попала в плей-офф, апрель месяц – и сезон закончен. А раньше всегда была возможность еще в сборной поиграть.
Надеюсь, что Россия вернется на международные турниры. Но что сделаешь в такой ситуации – принимаю все как есть. Сильно стараюсь не переживать по этому поводу, – сказал нападающий «Далласа».
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