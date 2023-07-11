Тарасенко может подписать контракт на год, чтобы снова выйти на рынок в 2024-м – при выросшем потолке зарплат в НХЛ
Владимир Тарасенко может подписать контракт на год, чтобы снова выйти на рынок в 2024-м.
31-летний форвард по-прежнему находится в статусе неограниченно свободного агента.
Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, форвард может рассмотреть сценарий с подписанием однолетнего контракта и новым выходом на рынок в 2024 году.
Как сообщал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, в следующем году потолок зарплат может вырасти на 4 миллиона долларов.
Это будет первым его существенным повышением после начала пандемии коронавируса, из-за которой лига столкнулась с сокращением доходов.
По прошлому 8-летнему контракту, подписанному в 2015 году, средняя зарплата Тарасенко составляла 7,5 миллиона долларов за сезон.
Но такая ставка all in на один сезон кажется рискованной
Потому что уже сейчас как будто клубы оценивают Тарасенко чуть ниже чем он сам себя
Если он хочет много, то надо выбивать привычный для него тридцатник, а не хилые 18 шайб.