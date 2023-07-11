Тарасенко может подписать контракт на год, чтобы снова выйти на рынок в 2024-м – при выросшем потолке зарплат в НХЛ

Владимир Тарасенко может подписать контракт на год, чтобы снова выйти на рынок в 2024-м.

31-летний форвард по-прежнему находится в статусе неограниченно свободного агента.

Как сообщает инсайдер , форвард может рассмотреть сценарий с подписанием однолетнего контракта и новым выходом на рынок в 2024 году.

Как сообщал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, в следующем году потолок зарплат может вырасти на 4 миллиона долларов.

Это будет первым его существенным повышением после начала пандемии коронавируса, из-за которой лига столкнулась с сокращением доходов.

По прошлому 8-летнему контракту, подписанному в 2015 году, средняя зарплата составляла 7,5 миллиона долларов за сезон.