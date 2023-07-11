Тарасенко может подписать контракт на год, чтобы снова выйти на рынок в 2024-м – при выросшем потолке зарплат в НХЛ

Теги возможные переходы НХЛ Владимир Тарасенко Эллиотт Фридман деньги потолок зарплат Хоккей

Владимир Тарасенко может подписать контракт на год, чтобы снова выйти на рынок в 2024-м.

31-летний форвард по-прежнему находится в статусе неограниченно свободного агента. 

Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман, форвард может рассмотреть сценарий с подписанием однолетнего контракта и новым выходом на рынок в 2024 году. 

Как сообщал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, в следующем году потолок зарплат может вырасти на 4 миллиона долларов.

Это будет первым его существенным повышением после начала пандемии коронавируса, из-за которой лига столкнулась с сокращением доходов.

По прошлому 8-летнему контракту, подписанному в 2015 году, средняя зарплата Тарасенко составляла 7,5 миллиона долларов за сезон. 

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5 комментариев

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Daniel
При таком раскладе надеюсь это подарит нам крутого мотивированного Тарасенко!!
Но такая ставка all in на один сезон кажется рискованной
Потому что уже сейчас как будто клубы оценивают Тарасенко чуть ниже чем он сам себя
+2
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АРХАТ
По пути Клинберга хочет пойти, правда у того этот ход конём не удался
Если он хочет много, то надо выбивать привычный для него тридцатник, а не хилые 18 шайб.
+1
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Michael 1994
В Каролину стоит идти на 4 ляма в год - оптимальный вариант
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nightingale46
В Роли можно сгонять на годок - там оооочень серьезный собирается составчик! по факту это один из фаворитов конференции кто усилился летом, а не потерял глубины. Но после прихода АДА за 2,5 места в платежке нет совсем. Вероятно тогда обменяют Пеши, а также можно спустить кочеткова, что даст возможность подписать тараса на 5,5-6
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Maluma Amulam
Ну уже сколько можно себе цену снижать? Неужели не понятно, что на пике он был когда чашку брал, сейчас уже все очень средне + травмы. 5 лямов край на что он играет сейчас, не могу понять, чего упираться то, чтобы потом заруинить карьеру. Уже же понятно, что ход конем не удался, придется идти куда то от безысходности
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