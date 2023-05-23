Сергачев о вылете «Тампы» из плей-офф: «Не могу сказать, что произошло с командой. Это тяжело»

Михаил Сергачев высказался о вылете «Тампы» из плей-офф НХЛ.

Клуб уступил «Торонто» (2-4 в серии) и вылетел в первом раунде плей-офф впервые с 2019 года.

«Конечно, рано вылетели. Просто сделаем анализ, что было не так.

НХЛ – такая вещь, когда «Флорида Пантерс» выходит с восьмого места и играет в полуфинале. Все очень непредсказуемо.

Не могу сказать, что произошло с командой. Это тяжело», – сказал защитник « ».

«Флорида» ведет 3-0 в серии во 2-й раз в этом плей-офф. Это 1-й случай в истории НХЛ среди команд с самым низким посевом