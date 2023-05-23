Сергачев о вылете «Тампы» из плей-офф: «Не могу сказать, что произошло с командой. Это тяжело»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли НХЛ Михаил Сергачев Спорт-Экспресс Хоккей

Михаил Сергачев высказался о вылете «Тампы» из плей-офф НХЛ.

Клуб уступил «Торонто» (2-4 в серии) и вылетел в первом раунде плей-офф впервые с 2019 года.

«Конечно, рано вылетели. Просто сделаем анализ, что было не так.

НХЛ – такая вещь, когда «Флорида Пантерс» выходит с восьмого места и играет в полуфинале. Все очень непредсказуемо.

Не могу сказать, что произошло с командой. Это тяжело», – сказал защитник «Тампы».

«Флорида» ведет 3-0 в серии во 2-й раз в этом плей-офф. Это 1-й случай в истории НХЛ среди команд с самым низким посевом

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6 комментариев

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oberkorn
Просто нужна свежая кровь. Тампу видимо ждёт перестройка.
+3
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Александр Морозов
Мактрака не хватило в обороне.
+1
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Crenk
Усталость
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Safkzn
заслуженный отдых после 3 убойных финалов - я так это назову.
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greedy
И что должен Сергачев отвечать на такие вопросы? Говорить, что подвели некоторые партнёры по команде? Что виноват тренер? Или посыпать свою голову пеплом?🤔😗
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Heavy_Axe
Ответ oberkorn
Просто нужна свежая кровь. Тампу видимо ждёт перестройка.
Перестройка когда твои игроки на пике ?)))
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