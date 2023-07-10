Тренер вратарей ЦСКА о Федотове: «Ваня наберет форму за пару месяцев. Знаю его как целеустремленного и трудолюбивого парня»

Тренер вратарей ЦСКА высказался о том, когда Иван Федотов наберет игровую форму.

– Как вы восприняли новость о том, что Иван Федотов подписал двухлетний контракт с ЦСКА, и этот договор был зарегистрирован КХЛ?

– Ваня отслужил в армии и теперь может сосредоточиться на хоккее. Тут только позитив.

– Но я представляю, сколько у вас впереди работы.

– Я знаю Ивана как целеустремленного и трудолюбивого парня. Понятно, что прошедший год в плане хоккея у него был в минус. Он нагружал себя той физической нагрузкой, какую мог себе предоставить.

Но в хоккее бывает иногда, когда игроки пропускают целый сезон – например, из-за травмы. Так что ситуация не уникальна. И хорошо, что травмы не было.

Остро стоит вопрос игровой практики. Нужно набрать физические кондиции и технические элементы, но это не займет много времени. Помня, как это происходило с нашей работой раньше, Ваня наберет форму за пару месяцев.

Но нужна игровая практика. И в игру Федотова мы будем вводить аккуратно.

Начнем с катания, будем вспоминать элементы, которые нужно делать на подсознательном уровне. У нас есть август, сентябрь, даже октябрь – это ключевые месяцы в подготовке Ивана.

– Федотов пришел из «Трактора», и в сезоне-2021/22 вы сделали из него главного вратаря страны, с которым было завоевано серебро Олимпиады. Из обычного голкипера вы сделали лучшего вратаря КХЛ. Получается, Иван быстро все схватывает на лету?

– Вы же сами понимаете, ни из кого ничего не сделаешь, если человек сам к этому не стремится. Иван открыт к работе, к любым новшествам.

И когда ты в себя все это впитываешь, реально понимая, что ты делаешь, то это приносит результат.

Федотов относится к такому разряду игроков, которые в работе принимают обдуманные решения, и это им помогает выйти на топ-уровень, – сказал тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов.