Тренер вратарей ЦСКА о возвращении Федотова: «Иван мог принять любое решение, как ему было интересно. Он смотрит в будущее с позитивом»

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов высказался о возвращении Ивана Федотова в команду.

8 июля ЦСКА официально объявил о контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.

– У вас был разговор о том, что делать Федотову – ехать в НХЛ или возвращаться в ЦСКА?

– Нет, больше говорили о том, как вообще вернуться в хоккей. Не растерять форму, быть в тонусе, находясь на срочной службе. Я так предполагаю, что человеку пошли навстречу, позволив тренироваться.

А куда перейти после армии – мы это конкретно не обсуждали. О том, что Федотов возвращается в ЦСКА, я узнал из новостей.

Иван мог принять любое для себя решение, как ему было интересно. Но мы разговаривали о том, что он хочет вернуться, побыстрее играть в хоккей, окунуться обратно в атмосферу.

– Как сказал сам о себе Федотов: «Я сейчас в такой хорошей форме, как никогда». Видно, что он вдохновлен.

– Любую ситуацию нужно переворачивать для себя в пользу. Я так понимаю, что у Вани это получилось. Он в будущее смотрит с позитивом.

– Первый турнир – это Кубок мэра Москвы в конце августа?

– Да, хотя мы можем обсуждать товарищеские матчи в Минске. В прошлом году мы там играли.

Но сразу грузить Федотова не собираемся. Важно, чтобы он вышел на игру осознанно, понимая, что делает и как. А не просто выскочить на эмоциях и бездумно прыгать, пытаясь ловить шайбы.

Это должна быть правильная техника и физическая форма. Но думаю, это не займет очень много времени, – сказал тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов.

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