Давыдов о Мичкове: «Прошлый сезон показал, что он еще не готов к отъезду. Нужно выходить на первые роли в КХЛ»

Виталий Давыдов считает, что Матвей Мичков еще не готов к отъезду в НХЛ.

«Флайерс» выбрали форварда под 7-м номером на драфте НХЛ.

– У вас есть опасения за развитие карьеры Мичкова?

– Меня немного насторожил последний сезон. Показалось, что прогресс был не таким мощным, как хотелось и ожидалось. Надо отдать должное главному тренеру « » Сергею Светлову, он давал Мичкову много игрового времени. В этом вижу нашу, динамовскую школу Юрзинова – не бояться рисковать, верить в молодежь.

Но потом на тренерском мостике пошли перестановки – и Мичков ушел в тень. Да, голевое чутье, бросок, понимание игры есть, но не увидел стабильности. Отсюда и средний сезон. Матвею для роста нужны сильные партнеры, а они есть в .

– Ваши советы для Мичкова.

– Прошлый сезон показал, что он еще не готов к отъезду. Нужно выходить на первые роли в , а для этого провести в нашей лиге один-два сезона. Тот же Якупов показал, что срываться в после успешного драфта – большой риск, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.