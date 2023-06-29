Давыдов о Мичкове: «Прошлый сезон показал, что он еще не готов к отъезду. Нужно выходить на первые роли в КХЛ»

Теги СКА Филадельфия Виталий Давыдов НХЛ КХЛ Сергей Светлов Сочи Матвей Мичков Хоккей

Виталий Давыдов считает, что Матвей Мичков еще не готов к отъезду в НХЛ.

«Флайерс» выбрали форварда под 7-м номером на драфте НХЛ.

– У вас есть опасения за развитие карьеры Мичкова?

– Меня немного насторожил последний сезон. Показалось, что прогресс Матвея был не таким мощным, как хотелось и ожидалось. Надо отдать должное главному тренеру «Сочи» Сергею Светлову, он давал Мичкову много игрового времени. В этом вижу нашу, динамовскую школу Юрзинова – не бояться рисковать, верить в молодежь.

Но потом на тренерском мостике пошли перестановки – и Мичков ушел в тень. Да, голевое чутье, бросок, понимание игры есть, но не увидел стабильности. Отсюда и средний сезон. Матвею для роста нужны сильные партнеры, а они есть в СКА.

– Ваши советы для Мичкова.

– Прошлый сезон показал, что он еще не готов к отъезду. Нужно выходить на первые роли в КХЛ, а для этого провести в нашей лиге один-два сезона. Тот же Якупов показал, что срываться в НХЛ после успешного драфта – большой риск, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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