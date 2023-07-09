Зыков о СКА: «Ротенберг болеет за каждого из нас. Помимо глобальных тренерских задач, он много делает для коллектива, помогает индивидуально»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Валентин Зыков Хоккей

Валентин Зыков высказался о Романе Ротенберге.

Форвард СКА поделился мнением о подготовке к предстоящему чемпионату.

«Я очень соскучился по ребятам, по командной атмосфере, так что буду безумно рад всех увидеть.

Вспоминая прошлый год, особенно плей-офф, могу сказать, что у нас очень сплоченный коллектив, а это дорогого стоит.

Игроки, тренеры, весь персонал – мы одна команда, в которой царит прекрасная атмосфера, в которой все друг друга поддерживают, помогают.

Причем неважно, опытный ты игрок или молодой – к нам в основу постоянно поднимали ребят из системы, и каждый в команде, вплоть до главного тренера, помогал им быстрее адаптироваться.

А Роман Борисович вообще очень болеет за каждого из нас. Он, помимо своих глобальных тренерских задач, делает очень много для коллектива, помогает индивидуально.

Когда все настолько погружены в этот процесс, в эту атмосферу, мы становимся уже не просто командой, а целой семьей.

Так что хочется скорее вновь во все это вернуться и начать работу», – высказался нападающий СКА Валентин Зыков.

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7 комментариев

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avcgloronalduMU
побежали обелять после слов Никишина ))
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Strannix
Пошли оды во славу Ротенберга)))
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Empress
Наконец-то на фоне Федотова появился любимец раздела Ротенберг)
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Костя Кот
👅👅👅
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Олег
Запели диферамбы Ротенбергу.....
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Dundee
Зыков, иди...... Plebey
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