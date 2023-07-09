«Филадельфия» – не дураки, понимают, что человек пропустил год, бесполезно приглашать в НХЛ. В ЦСКА получит практику». Майоров о Федотове

Борис Майоров оценил возвращение Ивана Федотова в ЦСКА.

«Нормально отношусь к тому, что Федотов вернулся в ЦСКА. Главное – ситуация разрешилась. А то еще два дня тому назад не было известно, где он будет играть.

Все-таки «Флайерс» – не дураки, там понимают, что человек пропустил целый год, и бесполезно приглашать его в НХЛ. А так, он получит игровую практику в ЦСКА.

Как быстро он сможет вернуться на былой уровень? Даже и не задавайте никому этот вопрос, потому что на него нет ответа.

Целый год человек не играл, тут нельзя делать какие-либо прогнозы», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.

Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».