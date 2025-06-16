Плющев об ОИ-2026: «Попала туда Франция или какая-нибудь африканская страна – без разницы совершенно. Уровень не тот, конечно, но ребятам из ИИХФ нравится»

Владимир Плющев высказался о допуске Франции на Олимпиаду-2026 вместо России.

Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею заменит Россию на Олимпийских играх 2026 года.

«Ничего удивительного в этом нет. Мы под санкциями уже давно, и никто нас, грубо говоря, не пытается реабилитировать. Поэтому попала туда Франция или какая-нибудь африканская страна – это без разницы совершенно.

То, что (попали на Игры) французы, – конечно, это не тот уровень, но ребятам из ИИХФ нравится. Значит, так и будет», – заявил бывший тренер сборной России Владимир Плющев.