Гендиректор «Динамо» о Клаэссоне: «Фредрик добавит нам глубины и повысит конкуренцию за место в составе. Его главным преимуществом является надежная игра перед воротами»

Гендиректор «Динамо» высказался о переходе Фредрика Клаэссона.

Срок контракта с игроком рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Сегодня наш состав пополнил опытный защитник Фредрик Клаэссон. Он на протяжении долгого времени выступал на высшем уровне в Северной Америке, а затем удачно показал себя в КХЛ, сразу завоевав главный трофей лиги.

Игрок обороны добавит нам глубины и повысит конкуренцию за место в составе. Главным преимуществом Фредрика является надежная игра перед своими воротами, но и атакующий потенциал у игрока тоже есть.

Мы ждем от 32-летнего хоккеиста лучших качеств как на льду, так и за его пределами!» – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.