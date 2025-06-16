Гендиректор «Динамо» о Клаэссоне: «Фредрик добавит нам глубины и повысит конкуренцию за место в составе. Его главным преимуществом является надежная игра перед воротами»
Гендиректор «Динамо» высказался о переходе Фредрика Клаэссона.
Срок контракта с игроком рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Сегодня наш состав пополнил опытный защитник Фредрик Клаэссон. Он на протяжении долгого времени выступал на высшем уровне в Северной Америке, а затем удачно показал себя в КХЛ, сразу завоевав главный трофей лиги.
Игрок обороны добавит нам глубины и повысит конкуренцию за место в составе. Главным преимуществом Фредрика является надежная игра перед своими воротами, но и атакующий потенциал у игрока тоже есть.
Мы ждем от 32-летнего хоккеиста лучших качеств как на льду, так и за его пределами!» – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
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