Гендиректор «Лады» о Щитове: «Обсудили его кандидатуру со спортивным штабом и сошлись во мнении, что Никита будет полезен»
Гендиректор «Лады» высказался о приглашении Никиты Щитова в тренерский штаб.
Сегодня «Лада» объявила, что Щитов вошел в тренерский штаб клуба. Он будет работать с защитниками.
– Как пришла идея пригласить Никиту Щитова в тренерский штаб «Лады»?
– А почему бы и нет? Обсудили его кандидатуру со спортивным штабом и сошлись во мнении, что Никита будет полезен.
– То есть вас не смутило, что до этого он не работал тренером на профессиональном уровне?
– Когда‑то же надо начинать, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Харламов.
Никита Щитов: «Вариант с «Ладой» появился неожиданно. Согласился сразу, хочется попробовать себя в роли тренера. Рад вернуться в КХЛ»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости