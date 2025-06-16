Гендиректор «Лады» о Щитове: «Обсудили его кандидатуру со спортивным штабом и сошлись во мнении, что Никита будет полезен»

Гендиректор «Лады» высказался о приглашении Никиты Щитова в тренерский штаб.

Сегодня «Лада » объявила, что Щитов вошел в тренерский штаб клуба. Он будет работать с защитниками.

– Как пришла идея пригласить Никиту Щитова в тренерский штаб «Лады»?

– А почему бы и нет? Обсудили его кандидатуру со спортивным штабом и сошлись во мнении, что Никита будет полезен.

– То есть вас не смутило, что до этого он не работал тренером на профессиональном уровне?

– Когда‑то же надо начинать, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Харламов .

Никита Щитов: «Вариант с «Ладой» появился неожиданно. Согласился сразу, хочется попробовать себя в роли тренера. Рад вернуться в КХЛ»