Валуев о допуске Франции на ОИ вместо России: «Спортивный принцип давным-давно нарушен»

Николай Валуев высказался о допуске Франции на Олимпиаду-2026 вместо России.

Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею заменит Россию на Олимпийских играх 2026 года.

«Франция – не единственная страна, кто получил свой шанс выступать на высших соревнованиях вместо россиян.

Давным-давно нарушен спортивный принцип», – заявил депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

Тексье, Бельмар, Овитю, Перре, Галле и Боск – первые хоккеисты в составе Франции на Олимпиаду-2026. Сборная заменит Россию на Играх