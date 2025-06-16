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Валуев о допуске Франции на ОИ вместо России: «Спортивный принцип давным-давно нарушен»

Николай Валуев высказался о допуске Франции на Олимпиаду-2026 вместо России.

Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею заменит Россию на Олимпийских играх 2026 года.

«Франция – не единственная страна, кто получил свой шанс выступать на высших соревнованиях вместо россиян.

Давным-давно нарушен спортивный принцип», – заявил депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

Тексье, Бельмар, Овитю, Перре, Галле и Боск – первые хоккеисты в составе Франции на Олимпиаду-2026. Сборная заменит Россию на Играх

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
logoСборная Франции по хоккею
Политика
Р-Спорт
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logoСборная России по хоккею с шайбой
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