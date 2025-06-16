Валуев о допуске Франции на ОИ вместо России: «Спортивный принцип давным-давно нарушен»
Николай Валуев высказался о допуске Франции на Олимпиаду-2026 вместо России.
Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею заменит Россию на Олимпийских играх 2026 года.
«Франция – не единственная страна, кто получил свой шанс выступать на высших соревнованиях вместо россиян.
Давным-давно нарушен спортивный принцип», – заявил депутат Госдумы РФ Николай Валуев.
Тексье, Бельмар, Овитю, Перре, Галле и Боск – первые хоккеисты в составе Франции на Олимпиаду-2026. Сборная заменит Россию на Играх
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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