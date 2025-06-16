Никита Щитов: «Вариант с «Ладой» появился неожиданно. Согласился сразу, хочется попробовать себя в роли тренера. Рад вернуться в КХЛ»

Никита Щитов высказался о том, что вошел в тренерский штаб «Лады».

– Для меня вариант с «Ладой» появился неожиданно. Сергей Юрьевич Гомоляко позвонил, предложил такой вариант. Я согласился сразу, долго не думал. Хорошее предложение, хочется уже попробовать себя в роли тренера.

– А вы буквально пару месяцев назад могли представить, что в следующем сезоне будете работать в клубе КХЛ?

– Честно говоря, не думал. Как-то неожиданно это все получилось. Я был сосредоточен на игре 3×3 за «Салават Юлаев», и тут поступает такое предложение. Будет очень интересно, рад снова вернуться в КХЛ.

– Вы же ведете свой влог. Что теперь с ним будет, учитывая, что вы теперь тренер КХЛ?

– На эту тему с руководством я не общался. Думаю, буду отталкиваться от ситуации, но акцент буду делать больше на работу, – сказал тренер защитников «Лады» Никита Щитов .

Щитов вошел в тренерский штаб Миронова в «Ладе». Он будет работать с защитниками