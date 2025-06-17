  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Губерниев об ОИ-2026: «Будут выступать французы, да и хрен бы с ними. Нам очевидно, что хоккей без России не такой интересный, а организаторам Олимпиады – нет»
3

Губерниев об ОИ-2026: «Будут выступать французы, да и хрен бы с ними. Нам очевидно, что хоккей без России не такой интересный, а организаторам Олимпиады – нет»

Дмитрий Губерниев высказался о допуске Франции на Олимпиаду-2026 вместо России.

Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею заменит Россию на Олимпийских играх 2026 года.

«А что тут неожиданного? Понятно, если мы не едем, то поедут французы в первую очередь. Обидно, досадно, но что поделать? Мы не едем на Олимпиаду, но кто-то ведь должен занять наше место: едут французы.

Интересно ли это со спортивной точки зрения – это уже не важно. Важно то, что мы туда не едем. А кто едет: французы, африканцы, европейцы. Совершенно без разницы. Самое главное, что мы там не выступим.

Будут выступать французы, да и хрен бы с ними. Это оказалось неочевидным, что хоккей без сборной России не такой интересный. Это нам очевидно, а организаторам Олимпиады – нет. Решение по французам на соревнованиях говорит само за себя. Значит, как они считают, без России в хоккее Олимпиада состоится.

Можно сколько угодно сотрясать воздух кулаками. Важно только то, что мы не едем. Мы рассчитывали на другое и очень надеялись. Но мы пропустили уже четыре чемпионата мира, сейчас будет Олимпиада, а потом будет еще один чемпионат мира.

Но отчаиваться мы не будем. Мы продолжаем развивать хоккей в стране, поддерживать институт сборных и чемпионат КХЛ», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

Как выглядел бы топ-6 игроков России на Игры-2026. Версия Спортса‘‘

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСоветский спорт
logoолимпийский хоккейный турнир
logoДмитрий Губерниев
logoОлимпиада-2026
logoСборная Франции по хоккею
контент
logoЧМ по хоккею
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев об ОИ-2026: «Попала туда Франция или какая-нибудь африканская страна – без разницы совершенно. Уровень не тот, конечно, но ребятам из ИИХФ нравится»
сегодня, 19:53
Валуев о допуске Франции на ОИ вместо России: «Спортивный принцип давным-давно нарушен»
3сегодня, 18:18
Сборная Франции заменит Россию на Олимпиаде-2026: «Участие подтверждено как для женской, так и для мужской команды»
104сегодня, 16:45
Главные новости
Тест для знатоков НХЛ: угадываем хоккеистов по фото
58 минут назадТесты и игры
Слафковски, Фегервары, Татар, Чернак, Немец и Поспишил – первые хоккеисты в составе Словакии на Олимпиаду-2026
сегодня, 21:24
Яромир Ягр: «Отец заставлял меня делать 1000 приседаний каждый день в течение 10 лет, прежде чем я отправился в НХЛ. Поэтому я всегда думал: я самый сильный на льду»
18сегодня, 20:47
Ткачак об игре против Макдэвида: «Он отчаянно хочет выиграть Кубок Стэнли, но и мы тоже. Он талантлив, как никто другой в НХЛ, его очень трудно закрыть – не думаю, что это возможно»
2сегодня, 20:37
Макдэвид о встрече с Ягром: «Он легенда хоккея. Один из величайших игроков в истории. Круто провести с ним время»
2сегодня, 20:19
Баландин о Кузнецове: «Ротенберг попробовал его реанимировать – не получилось. Если «Трактор» решит пригласить его, это будет большая авантюра. Серьезный контракт он уже не отработает»
3сегодня, 19:59
Плющев об ОИ-2026: «Попала туда Франция или какая-нибудь африканская страна – без разницы совершенно. Уровень не тот, конечно, но ребятам из ИИХФ нравится»
сегодня, 19:53
Кожевников о «Витязе»: «Теряем клуб – и все молчат, прежде всего КХЛ, власти Подмосковья, где еще 10 лет назад был бум хоккея. Странно»
4сегодня, 19:48
Ягр о Макдэвиде: «Я вижу в нем Бога. Какая-то высшая энергия. Иногда он заставляет очень хороших игроков выглядеть глупо – это нечто особенное»
33сегодня, 19:39
Андерсен, Эллер, Элерс, Бьоркстранд, Рендбьерг и Йенсен – первые хоккеисты в составе Дании на Олимпиаду-2026
1сегодня, 19:14
Ко всем новостям
Последние новости
Барков об игре против Макдэвида: «Он невероятный хоккеист. Вероятно, лучший игрок нашего поколения. Вы должны следить за ним, когда он выходит на лед»
159 минут назад
Ягр об игре «Флориды» в финале: «У них много ребят, которые могут забрасывать шайбы. Три звена могут забивать, четвертое отлично справляется. У них больше глубины»
сегодня, 21:52
Сидни Кросби: «Большая честь войти в число первых игроков Канады на ОИ-2026 вместе с Маккинноном, Макаром, Макдэвидом, Пойнтом и Райнхартом. Они невероятные хоккеисты, лидеры»
1сегодня, 21:10
Баландин о селекции «Трактора»: «Не могу понять, куда она направлена. Шабанова и Ткачева, техничных игроков, заменяют хоккеистами силового плана»
сегодня, 20:55
Гендиректор «Динамо» о Клаэссоне: «Фредрик добавит нам глубины и повысит конкуренцию за место в составе. Его главным преимуществом является надежная игра перед воротами»
сегодня, 18:51
Кожевников о «Салавате»: «Бронза была чудом, Козлов выжал из команды 200%. Кем она с новым бюджетом будет играть в предстоящем сезоне – загадка»
2сегодня, 18:47
Валуев о допуске Франции на ОИ вместо России: «Спортивный принцип давным-давно нарушен»
3сегодня, 18:18
Гендиректор «Лады» о Щитове: «Обсудили его кандидатуру со спортивным штабом и сошлись во мнении, что Никита будет полезен»
сегодня, 17:52
«Лада» подписала контракт с Обидиным на год
сегодня, 16:07
Никита Щитов: «Вариант с «Ладой» появился неожиданно. Согласился сразу, хочется попробовать себя в роли тренера. Рад вернуться в КХЛ»
3сегодня, 15:57