Головков подписал новый однолетний контракт с «Витязем» на 30 млн рублей (Metaratings)

Теги Витязь КХЛ Игорь Головков деньги Хоккей

Игорь Головков продолжит выступать за «Витязь».

33-летний защитник заключил с подмосковным клубом новое однолетнее соглашение с зарплатой около 30 млн рублей за сезон, сообщает Metaratings.ru.

Головков — воспитанник московского «Динамо», играет за «Витязь» с 2011 года.

В прошлом сезоне в 65 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Головкова 5 голевых передач, в 5 играх плей-офф результативными действиями не отметился.

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5 комментариев

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Booligan
Тут нет никакого отмыва и зарплаты по блату, нет, нет
+3
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Миша Петров
Ответ marshal .masha
За 5 передач 30 млн., да уж….Зарплаты хоккеистов в целом не соответствуют действительности происходящей в России, доходам большинства населения, а когда заключаются такие конфликты это вообще за гранью разумного. За что этот игрок получает такие деньги, думаю большинство болельщиков даже фамилии такой не знают. К чему такие высокие потолки зарплат, ведь средства выделяются с гос. средств?
Ну все болельщики Витязя знают такую фамилию, достаточно просто посмотреть на фамилию президента клуба и становится все понятно
+2
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+2
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Владислав Свидзинский
Не по блату, а по сестле
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marshal .masha
За 5 передач 30 млн., да уж….Зарплаты хоккеистов в целом не соответствуют действительности происходящей в России, доходам большинства населения, а когда заключаются такие конфликты это вообще за гранью разумного. За что этот игрок получает такие деньги, думаю большинство болельщиков даже фамилии такой не знают. К чему такие высокие потолки зарплат, ведь средства выделяются с гос. средств?
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0
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rabbitd12345
Все таки переподписать легенду. Интересно, как чувствуют себя в команде игроки, которые реально работают, но таких денег не получают.
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