Головков подписал новый однолетний контракт с «Витязем» на 30 млн рублей (Metaratings)

Игорь Головков продолжит выступать за «Витязь».

33-летний защитник заключил с подмосковным клубом новое однолетнее соглашение с зарплатой около 30 млн рублей за сезон, сообщает Metaratings.ru.

Головков — воспитанник московского «Динамо», играет за « » с 2011 года.

В прошлом сезоне в 65 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Головкова 5 голевых передач, в 5 играх плей-офф результативными действиями не отметился.