Головков подписал новый однолетний контракт с «Витязем» на 30 млн рублей (Metaratings)
Игорь Головков продолжит выступать за «Витязь».
33-летний защитник заключил с подмосковным клубом новое однолетнее соглашение с зарплатой около 30 млн рублей за сезон, сообщает Metaratings.ru.
Головков — воспитанник московского «Динамо», играет за «Витязь» с 2011 года.
В прошлом сезоне в 65 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Головкова 5 голевых передач, в 5 играх плей-офф результативными действиями не отметился.
5 комментариев