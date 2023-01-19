Платежка «Витязя» – 290 млн рублей. Зарплата Головкова – 32 млн рублей, Руа получает 20 млн, лучший бомбардир команды Яремчук – 8, забивший 15 голов Кара – 3

Теги Витязь КХЛ Дмитрий Кугрышев Игорь Головков Алексей Волгин Владимир Галузин Артем Бородкин Дмитрий Шикин Кирилл Рассказов Виталий Попов Игорь Сапрыкин Илья Аркалов Джереми Руа Скотт Уилсон Тайлер Грэйовак Владислав Кара Егор Воронков Михаил Смолин Роман Абросимов Александр Яремчук Степан Старков Спорт-Экспресс Никита Гончаров Максим Дорожко Вячеслав Сараев Владислав Валенцов Ярослав Бусыгин Иван Зинченко Иван Ежов Станислав Яровой Хоккей

Стали известны зарплаты хоккеистов «Витязя».

Суммарная платежная ведомость подмосковного клуба составляет 290 миллионов рублей.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды является нападающий Скотт Уилсон – 35 миллионов рублей в год.

Вратари: Дмитрий Шикин (18 млн рублей), Игорь Сапрыкин (8), Максим Дорожко (8).

Защитники: Игорь Головков (32), Джереми Руа (20), Егор Воронков (11), Артем Бородкин (10), Алексей Волгин (10), Роман Абросимов (8), Владислав Валенцов (4), Вячеслав Сараев (3).

Зарплата Ярослава Бусыгина не учитывается под потолком зарплат.

Нападающие: Скотт Уилсон (35), Тайлер Грэйовак (33), Дмитрий Кугрышев (20), Владимир Галузин (13), Степан Старков (11), Кирилл Рассказов (10), Виталий Попов (8), Александр Яремчук (8), Михаил Смолин (7), Илья Аркалов (5), Никита Гончаров (3), Иван Ежов (3), Владислав Кара (3).

Зарплаты Ивана Зинченко и Станислава Ярового не учитываются под потолком зарплат.

Зарплаты приведены без учета бонусов.

Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пола – 315 млн.

На данный момент «Витязь» занимает шестое место в таблице Западной конференции.

Яремчук набрал 32 (15+17) очков в 47 матчах сезона и делит первое место в списке бомбардиров команды с Уилсоном, у которого также 32 (15+17) балла.

Зарабатывающий три миллиона рублей Владислава Кара набрал 26 (15+11) очков в 51 игре чемпионата.

1 комментарий

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Адильхан Абдусаламов
Головков это одного из руководителей или владельцев витязь сын ,если не ошибаюсь.Поэтому все как положено.Кто то играет,а кто то заказывает музыку.
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+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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