Платежка «Витязя» – 290 млн рублей. Зарплата Головкова – 32 млн рублей, Руа получает 20 млн, лучший бомбардир команды Яремчук – 8, забивший 15 голов Кара – 3
Стали известны зарплаты хоккеистов «Витязя».
Суммарная платежная ведомость подмосковного клуба составляет 290 миллионов рублей.
Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды является нападающий Скотт Уилсон – 35 миллионов рублей в год.
Вратари: Дмитрий Шикин (18 млн рублей), Игорь Сапрыкин (8), Максим Дорожко (8).
Защитники: Игорь Головков (32), Джереми Руа (20), Егор Воронков (11), Артем Бородкин (10), Алексей Волгин (10), Роман Абросимов (8), Владислав Валенцов (4), Вячеслав Сараев (3).
Зарплата Ярослава Бусыгина не учитывается под потолком зарплат.
Нападающие: Скотт Уилсон (35), Тайлер Грэйовак (33), Дмитрий Кугрышев (20), Владимир Галузин (13), Степан Старков (11), Кирилл Рассказов (10), Виталий Попов (8), Александр Яремчук (8), Михаил Смолин (7), Илья Аркалов (5), Никита Гончаров (3), Иван Ежов (3), Владислав Кара (3).
Зарплаты Ивана Зинченко и Станислава Ярового не учитываются под потолком зарплат.
Зарплаты приведены без учета бонусов.
Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пола – 315 млн.
На данный момент «Витязь» занимает шестое место в таблице Западной конференции.
Яремчук набрал 32 (15+17) очков в 47 матчах сезона и делит первое место в списке бомбардиров команды с Уилсоном, у которого также 32 (15+17) балла.
Зарабатывающий три миллиона рублей Владислава Кара набрал 26 (15+11) очков в 51 игре чемпионата.
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