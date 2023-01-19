Платежка «Витязя» – 290 млн рублей. Зарплата Головкова – 32 млн рублей, Руа получает 20 млн, лучший бомбардир команды Яремчук – 8, забивший 15 голов Кара – 3

Стали известны зарплаты хоккеистов « ».

Суммарная платежная ведомость подмосковного клуба составляет 290 миллионов рублей.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом команды является нападающий – 35 миллионов рублей в год.

Вратари: (18 млн рублей), (8), (8).

Защитники: Игорь Головков (32), Джереми Руа (20), (11), (10), Алексей Волгин (10), (8), Владислав Валенцов (4), (3).

Зарплата Ярослава Бусыгина не учитывается под потолком зарплат.

Нападающие: Скотт Уилсон (35), Тайлер Грэйовак (33), (20), (13), (11), (10), Виталий Попов (8), (8), Михаил Смолин (7), (5), Никита Гончаров (3), Иван Ежов (3), Владислав Кара (3).

Зарплаты Ивана Зинченко и Станислава Ярового не учитываются под потолком зарплат.

Зарплаты приведены без учета бонусов.

Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей, пола – 315 млн.

На данный момент «Витязь» занимает шестое место в таблице Западной конференции.

Яремчук набрал 32 (15+17) очков в 47 матчах сезона и делит первое место в списке бомбардиров команды с Уилсоном, у которого также 32 (15+17) балла.

Зарабатывающий три миллиона рублей Владислава Кара набрал 26 (15+11) очков в 51 игре чемпионата.