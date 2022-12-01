Защитник «Витязя» Головков – 7-й игрок, проведший 600+ матчей за одну команду в КХЛ

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Игорь Головков провел 600-й матч за «Витязь» в рамках КХЛ

32-летний защитник принял участие в матче против «Динамо» (2:3 ОТ). Эта игра стала для него юбилейной. 

Головков стал седьмым игроком, который провел 600 матчей за одну команду в КХЛ. Рейтинг игроков, отыгравших 600+ матчей за одну команду в этой лиге, выглядит следующим образом:

1. Евгений Бирюков («Металлург» Мг) – 779 матчей;

2. Роман Старченко («Барыс») – 740;

3. Константин Алексеев («Сибирь») – 682;

4. Артем Лукоянов («Ак Барс») – 654;

5. Сергей Мозякин («Металлург» Мг) – 642;

6. Денис Платонов («Металлург» Мг) – 631;

7. Игорь Головков («Витязь») – 600.

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