Защитник «Витязя» Головков – 7-й игрок, проведший 600+ матчей за одну команду в КХЛ
Игорь Головков провел 600-й матч за «Витязь» в рамках КХЛ.
32-летний защитник принял участие в матче против «Динамо» (2:3 ОТ). Эта игра стала для него юбилейной.
Головков стал седьмым игроком, который провел 600 матчей за одну команду в КХЛ. Рейтинг игроков, отыгравших 600+ матчей за одну команду в этой лиге, выглядит следующим образом:
1. Евгений Бирюков («Металлург» Мг) – 779 матчей;
2. Роман Старченко («Барыс») – 740;
3. Константин Алексеев («Сибирь») – 682;
4. Артем Лукоянов («Ак Барс») – 654;
5. Сергей Мозякин («Металлург» Мг) – 642;
6. Денис Платонов («Металлург» Мг) – 631;
7. Игорь Головков («Витязь») – 600.
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